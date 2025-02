Conselheiro de John Textor, do Botafogo, ironiza escolha dos jogadores do Vasco pelo Nilton Santos

Conselheiro do Botafogo ironiza escolha dos jogadores do Vasco pelo Nilton Santos em clássico contra o Flamengo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O pedido dos jogadores do Vasco para mandar o clássico contra o Flamengo no Nilton Santos, pela ida da semifinal do Carioca, foi ironizado por Felipe Neto nas redes sociais. O deboche por parte do conselheiro do Botafogo partiu da participação de alguns atletas cruzmaltinos na campanha contra o gramado sintético no futebol, visto que trata-se de um estádio com ‘tapetinho’.

“Ora, ora, ora… Então, o gramado sintético foi escolha DOS JOGADORES. Que curioso…”, comentou Felipe Neto em seu perfil. O post viralizou e, em um dia, atingiu mais de quatro mil curtidas e aos menos 650 respostas.

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado de carnaval, 1º de março, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Como citado, o Clássico dos Milhões ocorre no Nilton Santos, e a bola rola às 17h45 (de Brasília).

Ora, ora, ora… Então o gramado sintético foi escolha DOS JOGADORES. Que curioso… https://t.co/p52vp7ks8q — Felipe Neto ???? (@felipeneto) February 26, 2025

A escolha pelo Nilton Santos

O Cruz-Maltino contrariou as indicações da polícia, do Bepe e da Ferj ao tirar o clássico do Maracanã, além de também ter tomado uma decisão adversa ao desejo do Flamengo. Mas o Vasco é o mandante da partida e, portanto, prevaleceu o interesse e o direito do clube na decisão.

Na perspectiva vascaína, a saída do Maracanã envolve elementos técnicos, comerciais e, especialmente, financeiros. A cúpula cruzmaltina alega uma suposta tentativa de acordo com o Flamengo para reavaliar as condições do Mário Filho, mas sem sucesso. A partir daí, tentou-se São Januário, ciente que não haveria possibilidade, e o Nilton Santos.

O incômodo do Vasco também passa pelas exigências que a administração do Maracanã — de Flamengo e Fluminense — faz a quem quer alugar o estádio. O Cruz-Maltino, então, não retrocedeu e vai usar o sintético no clássico. De acordo com a cúpula, decisão não tem correlação com a luta pelo uso do Maraca.

A escolha do Nilton Santos como alternativa partiu dos jogadores em reunião com a diretoria vascaína, que estavam em harmonia quanto ao local. O Flamengo até tentou retornar o contato, mas o Cruz-Maltino já havia batido o martelo.

“A gente já tinha conversado com diretoria, jogadores e o Botafogo. Preferimos manter a nossa posição. Institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido. O nosso grupo está mais acostumado a jogar no Nilton Santos”, esclareceu o diretor de futebol do clube, Marcelo Sant’Ana.

O Cruz-Maltino garantiu o direito de mandar o clássico no Nilton Santos em reunião na Ferj para o alinhamento dos últimos detalhes das semifinais do Carioca. Posteriormente, o Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) também liberou a capacidade máxima.

“O Vasco gostaria de utilizar o Maracanã sempre que tivermos desejo, não só quando for uma vontade coletiva, como seria agora. Nos últimos anos o Vasco tentou jogar no Maracanã, mas não teve sucesso mesmo que seja um estádio com tradição muito grande. O Vasco não pode atuar como mandante sem poder explorar camarotes, bares e estacionamento, que são receitas significativas. Entendemos que, neste momento, o Nilton Santos é mais adequado aos nossos interesses”, completou Marcelo.

Conselheiro do Botafogo

A mudança na postura de Felipe Neto nas redes sociais passou a chamar atenção dos botafoguenses nos últimos dias. O empresário passou a publicar notícias de bastidores, desmentindo ou elucidando informações sobre o mercado da bola e início de temporada do clube.

Felipe nunca escondeu a proximidade com Textor, mas passou a tratar do assunto com mais veemência recentemente. O ‘ge’, então, revelou que o influencer assumiu o papel de uma espécie de conselheiro do norte-americano no Glorioso.

Pra quem acha que o dono [Textor] “abandonou”, estava até agora debatendo sobre os treinadores (agora sobraram poucos) e contratações. Tive que mandar ele ir dormir, como já aconteceu outras vezes. (…) O cara pensa no Botafogo 24 horas por dia, diferente do que muitos estão acreditando”, defendeu Felipe Neto recentemente.

O Alvinegro anunciou seu novo técnico na noite da última quinta-feira, 27, após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana para o Racing, no Nilton Santos.

