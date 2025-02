Técnico do Betis confirma saída de Vitor Roque, que já tem data para chegar no Brasil

Vitor Roque será jogador do Palmeiras - (crédito: Foto: Divulgação / Betis)

Fim da novela. Vitor Roque será jogador do Palmeiras. Quem confirma é o treinador do Real Bétis, Manuel Pellegrini. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28/02), o comandante disse que o atacante não participou do treino da equipe pois tem negociações concretizadas para defender o Verdão.

“Vitor Roque já não treinou nesta manhã porque parece que sua ida ao Palmeiras está fechada. Ontem, ele participou normalmente, não sabíamos ainda. Sobre sua saída, não tenho muito o que comentar”, disse Manuel Pellegrini.

O centroavante vai passar por exames médicos na Espanha nesta sexta-feira e é aguardado no domingo (02/03), para ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. Vitor Roque precisa ajustar algumas coisas na Espanha antes de embarcar rumo à capital paulista. Assim, sua chegada ainda vai demorar alguns dias, mas o Verdão precisa de toda documentação até esta sexta para registrar o atleta no BID da CBF.

Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Porém, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal.

Palmeiras e Barcelona se apoiaram no regulamento da Fifa, que permite movimentações de mercado desde que o país para o qual o jogador vá esteja com a janela aberta, como é o caso do Brasil. Depois de uma longa novela, a La Liga aceitou os termos.

Os números de Vitor Roque

O Verdão, aliás, vai pagar ao Barcelona para comprar 80% dos direitos de Vitor Roque um total de 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões na cotação atual). Os catalães vão ficar com os 20% restantes.

Ele foi contratado pelo Barça em janeiro de 2024, em um acordo que chega aos 74 milhões de euros (R$ 446 milhões) no total e não conseguiu se firmar no elenco. No Betis, o atacante soma 30 jogos e sete gols. Contudo, perdeu espaço após a contratação de outro centroavante, Cucho Hernández.

