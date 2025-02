Pela primeira vez, Fluminense teve gols de sete atletas diferentes em um mesmo jogo

A goleada do Fluminense por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), na última quarta-feira (26), em Belém, trouxe alguns recordes. Afinal, esse foi o placar mais elástico da história do Tricolor na competição nacional. Além disso, foi a primeira vez em que sete atletas diferentes balançaram a rede em um mesmo jogo pelo clube.

Em campo, Germán Cano estufou a rede em duas oportunidades e se aproxima do centésimo tento com a camisa da equipe carioca. No momento, o argentino soma 98 e terá toda temporada pela frente para dar a volta por cima depois dos problemas físicos de 2024. Canobbio, Ignácio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Kevin Serna completaram a goleada.

No Mangueirão, Everaldo foi autor de três assistências, enquanto Lima serviu duas vezes seus companheiros. O colombiano Arias, Gabriel Fuentes e Nonato encerraram a lista de garçons, na capital paraense. Assim, na próxima fase, o Fluminense mede forças com o Caxias-RS, que eliminou o Dourados-MS.

O confronto, que também será disputado em jogo único, ainda não tem data e horário definidos. Antes do duelo, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo para enfrentar o Volta Redonda, no domingo (02/03), às 18h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

As maiores goleadas da história do Fluminense na Copa do Brasil

1 – Águia de Marabá-PA 0 x 8 Fluminense – Mangueirão (26/02/2025)

2 – Fluminense 6 x 0 Maranhão – Maracanã (09/05/2000)

3 – Fluminense 6 x 0 ADESG-AC – Maracanã (28/02/2007)

4 – Fluminense 5 x 0 Horizonte-CE – Maracanã (10/04/2014)

5 – Fluminense 5 x 0 Salgueiro-PE – Nilton Santos (15/02/2018)

6 – River-PI 0 x 5 Fluminense – Estádio Alberto Silva (05/02/2019)

