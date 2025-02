Fuentes se consolida na lateral do Fluminense e vive momento de garçom

Fuentes em ação com a camisa do Fluminense neste início de temporada 2025 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Contratado em 2024, Gabriel Fuentes só teve chance entre os titulares do Fluminense na reta final do Brasileirão. Nesta nova temporada, o colombiano tem adquirido cada vez mais espaço, ainda mais com a aposentadoria de Marcelo e a saída de Diogo Barbosa para o Fortaleza.

Dessa forma, o atleta teve oportunidade de estar entre os onze nas duas últimas rodadas, contra Cuiabá e Palmeiras, que culminaram na permanência do Tricolor na primeira divisão. Nos dois jogos, ele conseguiu se destacar e deixar uma boa impressão para o ano seguinte.

O jogador, então, herdou a titularidade e tem dado conta do recado neste início de 2025, sobretudo no apoio. Agora, com uma pré-temporada, o lateral, que tem contrato até agosto de 2028, já soma seis partidas, sendo cinco delas com como titular.

Vindo do Junior Barranquilla, da Colômbia, no mês de setembro de 2024, Fuentes fez sua estreia em 2025 diante da Portuguesa-RJ, pelo Carioca. De lá para cá, o colombiano tem acumulado passes decisivos.

Sendo assim, o colombiano colaborou com assistências diante do Boavista e Vasco, ficando atrás apenas do compatriota Jhon Arias, que tem três passes para gol, no ranking de garçons do time. Na estreia pela Copa do Brasil, cruzou, na medida, para a cabeçada de Ignácio, na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá.

Busca pelo equilíbrio defensivo

Em uma disputa direta com o experiente Renê, o atleta saiu na frente por ser forte na apoio. No entanto, ele está em busca de um equilíbrio defensivo para se consolidar na posição neste começo de ano.

Afinal, falhou em dois momentos na temporada, nos clássicos com Vasco e Botafogo. Diante do Cruz-Maltino, recebeu um passe de Thiago Santos muito atrás e acabou perdendo a bola, que resultou no tento de Coutinho. Contra o Alvinegro, perdeu na corrida.

