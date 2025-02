São Paulo reencontra Novorizontino em mata-mata um ano após queda precoce

O São Paulo vai reencontrar o Novorizontino em um mata-mata de Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3/3), às 20h, de Brasília, no Morumbis, pelas quartas de final do Estadual. O embate acontece um ano depois do clube do interior eliminar o Tricolor Paulista no Paulistão.

Afinal, em 2024, São Paulo e Novorizontino também duelaram pelas quartas de final do Paulistão. Também no Morumbis, as equipes empataram em 1 a 1 e, na disputa de penalidades, o Tigre levou a melhor e avançou na competição. A partida ficou marcada pelo pedido do meia James Rodríguez para não bater um dos pênaltis.

Na época, o Tricolor era comandado por Thiago Carpini, que na hora comentou que James não se apresentou para bater o pênalti. Após deixar o clube, treinador revelou que o colombiano estava sem confiança. Na ocasião, quem foi bater o pênalti acabou sendo Diego Costa, que acabou desperdiçando a cobrança.

“Ele seria o terceiro batedor. Depois, o Rafinha encosta em mim, como um líder e capitão, e disse que o James não queria bater porque não estava confiante, tinha perdido um pênalti na Sul-Americana. Aí falei com ele (James) e ele disse que não estava bem, não estava confiante e não iria bater”, contou Carpini.

Curiosamente, todos os personagens citados acima já deixaram o São Paulo: Diego Costa (Krasnodar), Thiago Carpini (Vitória), Rafinha (Coritiba) e James Rodríguez (León, do México).

Eliminação causou mudanças no São Paulo

Naquela noite, Thiago Carpini escalou o São Paulo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Lucas Moura, Luciano e Ferreira; André Silva. No decorrer da partida, Michel Araújo, James Rodríguez, Erick e Igor Vinícius entraram em campo.

Dos citados, Rafinha, Diego Costa, Welington, Michel Araújo e James Rodríguez já não estão mais no atual elenco. Além disso, a eliminação iniciou a pressão que Thiago Carpini começou a sofrer, culminando em sua demissão algumas semanas depois e a chegada de Luis Zubeldía.

Assim, para espantar o fantasma do ano passado, o São Paulo terá novamente o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, o torcedor espera um final diferente desta vez.

