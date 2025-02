Ironberg, academia comprada por Neymar, prepara inauguração de nova unidade; veja

Neymar decidiu mesmo expandir seu portfólio de investimento para o mundo fitness e do fisiculturismo. Agora, o astro santista está muito próximo de adquirir a compra da Ironberg, rede de academias conhecida como a “casa” dos nomes da modalidade, e depende apenas de burocracias finais. O anúncio da conclusão do negócio está previsto para depois do carnaval, bem como a abertura da uma nova unidade.

As obras da unidade do Shopping Salinas, em Fortaleza, estão avançadas, e a inauguração deve ocorrer em breve. O espaço de 10 mil metros quadrados comporta cerca de 500 aparelhos e, ainda de acordo com ‘Diário do Nordeste’, absorve R$ 40 milhões em investimentos pelo grupo para uma franquia completa.

No mercado, circula a informação de que a operação para aquisição da rede envolve um fundo árabe – notícia confirmada pelo Lance!. Estima-se que o parceiro tenha entrado no negócio com desejo de injetar recursos significativos para expandir a rede para mais de 50 unidades. Caso isso se ateste, trata-se de um investimento superior a R$ 1 bilhão.

Concorrente da Smart Fit

Fundada em 2020, a “casa do fisiculturismo” revelou Ramon Dino em sua primeira sede. Trata-se de um dos maiores representantes da modalidade no mundo e referência para quem pratica o esporte. Apesar de concorrer diretamente com a Smart Fit, a rede tem um foco mais centralizado no bodybuilding de alto rendimento.

Neymar, inclusive, deu brechas recentes sobre a iminente aquisição. “Ironberg é melhor que Smart Fit, tá?”, provocou a líder do mercado fitness na atualidade.

A informação que corre entre os maiores influenciadores do mundo Fitness é: “Neymar comprou a principal marca de academia em expansão no país, a Ironberg” Neymar soltou essa aspas no evento da Kings League essa semana também. pic.twitter.com/0QRtKrZHnK — njdeprê – marlon (@njdmarlon) February 27, 2025

O investimento

A aposta do astro no fisiculturismo parte dos bilhões que a modalidade tem movimentado bilhões no Brasil – e cresce a cada ano. Ainda de acordo com o ‘InvestNews’, o mercado mexeu com R$ 4,8 bilhões em 2023 e tende a crescer a uma taxa próxima a 20% até 2028. Um estudo recente do UBS BB avalia que as cifras ultrapassarão os R$ 11 bilhões nos próximos três anos.

Neymar no mundo fitness

O camisa 10 do Santos lançou a marca de suplementos ‘Next10’ no início deste mês, em parceria com a Soldiers Nutrition. Neste negócio, o astro entrará na disputa pelo mercado de whey protein e creatina.

A marca entra para um mercado em plena ascensão. Um estudo publicado em 2024 pela Future Market Insights (FMI) aponta que o mercado global de suplementos deve ultrapassar R$ 1,25 trilhão em 2025. De acordo com a Euromonitor, o Brasil já aparece como o quinto maior mercado de suplementos no mundo, sendo o terceiro no consumo de creatina, um dos produtos da Next10.