Wesley, do Flamengo, aguarda convocação: ???Se Dorival quiser, me sinto preparado???

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, vive grande fase desde a temporada passada e alimenta a expectativa de ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior, que já comandou o jogador no próprio Rubro-Negro, tem até esta sexta-feira (28) para enviar uma pré-lista com 50 atletas pré-selecionados. É possível que o jogador de 21 anos esteja entre os escolhidos.

Wesley, aliás, não esconde a ansiedade e admite que ela só deve passar após a convocação no dia 7 de março. O Brasil enfrentará a Colômbia no dia 20 e a Argentina no dia 25. O jogador do Flamengo, portanto, comentou sobre o que significaria vestir a amarelinha.

“Foi uma felicidade atrás da outra. Primeiro, minha filha. Ela é tudo para mim, e essa parte de ser pai é nova, mas não me arrependo. Me ajuda bastante. Agora estou louco para ir para casa ficar com ela. Depois vieram as sondagens do exterior, mas fico feliz porque isso é fruto do meu trabalho. Se eu não estivesse trabalhando para evoluir, não chegaria proposta.

“E a Seleção… vou te falar, estou ansioso. Os próprios jogadores falam: ‘Eu confio que você vai ser convocado’, ‘Está jogando bem’. Se for da vontade de Deus, e do ‘seu Doriva’ também, eu me sinto preparado. É o ápice do futebol para mim. É o ápice de qualquer jogador: chegar e vestir a camisa do país onde nasceu. Não tem como”, disse em entrevista ao portal ge.

Jornada de Wesley no Flamengo

Todavia, pelo Flamengo, Wesley soma 113 jogos, com 62 vitórias, 24 empates e 27 derrotas. Ele tem dois gols e quatro assistências. Sob o comando de Filipe Luís, será titular contra o Vasco na primeira semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (1º), no Nilton Santos.

