Pep Guardiola tentou levar Neymar para o Bayern de Munique

Todos sabem da história vitoriosa construída por Neymar no Barcelona em seus quatro anos de clube, mas o início da trajetória na Europa quase teve rumo bem diferente: o Bayern de Munique). E com Pep Guardiola, inclusive, sendo o principal responsável.

Em entrevista dada ao Podpah, o próprio atacante do Santos contou a história que aconteceu quando ele ainda estava na primeira passagem pelo Peixe. Mais especificamente, no início de 2012, período onde ele já tinha uma procura concreta de gigantes como Barcelona e Real Madrid. Além disso, com Guardiola, aparentemente, disponível no mercado após seu período marcante como técnico do Barça.

De acordo com Neymar, Pep falou diretamente com ele quando ambos estavam na Suíça para o prêmio da Bola de Ouro, então, organizado pela Fifa. Naquela oportunidade, o avante brasileiro ganhou o Prêmio Puskas pelo gol marcado diante do Flamengo, na Vila Belmiro, no fatídico enfrentamento com Ronaldinho Gaúcho.

“Eu quase fui para o Bayern (de Munique) quando saí do Santos. Eu estava na Suíça para receber o prêmio Puskás. Depois, eu estava no hotel e meu pai me liga às 3 horas da manhã e fala: ‘Estou indo para o teu quarto agora. Abre a porta aí’. Eu de cueca e camiseta, quando abro a porta, vejo meu pai, o Guardiola e um tradutor”, disse.

Em primeira mão

Inicialmente, o treinador espanhol disse, apenas, que gostaria de levá-lo para sua nova equipe, sem dizer o nome da mesma por não ter permissão. Porém, com a insistência de Neymar e após apresentar uma série de fatores para convencer o atacante, Guardiola afirmou que estava fechado com o Bayern.

“O Guardiola sentou e me falou: ‘Quero te levar para o time que eu vou’. Ele já tinha assinado com um time, mas não podia falar. Aí ele começou a falar como eu ia jogar e eu comecei a balançar. Eu perguntei para qual time ele iria, ele respondeu que não poderia falar, mas acabou revelando. Eu decidi ir para o Barcelona, mas cogitei ir para o Bayern”, reconheceu Neymar.

Fato é que, apesar das investidas do então treinador do Bayern e do Real, a opção do atleta hoje com 33 anos acabou sendo o Barcelona, entidade que defendeu de 2013 a 2017. Em solo catalão, foram 186 jogos com 105 gols, 62 assistências e oito títulos entre Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da Europa e Mundial de Clubes.

