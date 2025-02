Após renovação, jornalista se prepara para completar duas décadas de TNT Sports

O comentarista Vitor Sergio Rodrigues seguiu os passos do narrador André Henning e renovou contrato com a TNT Sports junto à Warner Bros. Discorvery. O comunicador, que está no projeto desde o start, estendeu seu vínculo com a emissora até o meio de 2028.

Em janeiro, Vitor Sergio Rodrigues celebrou 18 anos de casa e, caso cumpra o contrato, poderá ultrapassar a marca de duas décadas na emissora. O comentarista faz parte do projeto desde o primeiro dia, quando o canal ainda se chamava Esporte Interativo, em 2007.

“Ainda estou motivado para fazer o que faço. Vou trabalhar feliz! Ainda tenho vontade absurda de participar dos programas, de debater mais, de me informar melhor para estar bem preparado nos jogos. Meu olho ainda brilha. Quando pensei nisso tudo, todas as respostas foram sim”, afirmou em entrevista ao ‘MKTEsportivo’, responsável pela notícia da renovação contratual do comunicador.

“Trabalho com pessoas muito boas, então preciso estar sempre bem preparado para debater com eles. Conversei com minha esposa e ela reforçou que vê minha felicidade no trabalho. Tudo isso tornou a renovação natural. Depois da decisão tomada de querer renovar, só tive que sentar com os representantes da TNT Sports e conversar. Os detalhes foram resolvidos facilmente, porque a empresa queria que eu ficasse, e eu, na minha cabeça, nunca tive dúvida que eu queria ficar”, acrescentou.

Desafios do jornalismo esportivo

Conhecido como VSR, o comentarista chegou à emissora ainda ‘cru’, aos 27 anos, e por lá exerceu todo tipo de função numa TV esportiva. Vitor entende que o canal o moldou como profissional, mas que o meio digital segue impondo novos desafios no modo de praticar o jornalismo.

“Adquiri desenvoltura com o tempo e acabei aprendendo a ser mais tolerante com meus erros. Fiz tudo possível dentro de uma TV esportiva. Já comentei, fiz reportagem, redigi texto, produzi programa, coordenei, editei e sonorizei vídeos. Durante a pandemia, até precisei narrar por conta de problemas técnicos. Uma experiência desafiadora”, recordou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Sergio Rodrigues (@vitorsergiovsr)

“A internet abriu um mar de possibilidades. O público pode escolher entre uma transmissão tradicional, uma mais técnica ou uma mais interativa. Mas isso desafia narradores e comentaristas, pois hoje o espectador muitas vezes sabe mais sobre um time do que nós, é estar muito bem informado, pra não ofender pessoas que talvez sejam especializadas naquilo. Então, o modelo das transmissões vai se diversificar, e quem ganha com isso é o consumidor”.

TNT Sports renova com narrador

A Warner Bros. Discovery anunciou a renovação do contrato do narrador André Henning no último dia 13. Na emissora desde a idealização da marca, em 2006, o locutor já participou de 15 finais de torneio continental – oito in loco. Mas também coleciona transmissões de Paulistão, Copa do Nordeste, Brasileirão e especialmente ligas europeias.

“Eu me sinto um privilegiado por ser reconhecido como a voz da Champions na TNT Sports, que é a casa da Champions no Brasil há tantos anos. Fazendo uma analogia com o futebol, parece renovar o contrato com o Real Madrid. Então, saber que o Real Madrid quer renovar comigo, para que eu continue sendo o camisa 10 do time depois de tanto tempo, é uma honra”, disse André à época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.