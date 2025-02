Corinthians nunca perdeu para o Mirassol na história

Melhor campanha do Estadual, o Corinthians terá pela frente o Mirassol neste domingo (2/3), às 20h30, de Brasília, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Timão entra para o confronto com um tabu para defender. Afinal, o clube do Parque São Jorge é o único grande do Estado de São Paulo que nunca perdeu para o Leão.

Afinal, o Leão já venceu o Palmeiras três vezes na história, além de ter batido o São Paulo e o Santos uma vez. Já o Corinthians enfrentou o Mirassol 13 vezes pelo Campeonato Paulista. A equipe da capital venceu nove deles e os outros quatro terminaram empatados. Assim, entrando na Neo Química Arena com uma grande invencibilidade.

O único duelo que não foi pela primeira fase do Paulistão foi em 2021, quando o Corinthians venceu por 1 a 0 na semifinal do estadual, partida que também ficou marcada por ser a única vez que as equipes se enfrentaram em um mata-mata.

Além disso, o momento do Corinthians é melhor. Afinal, a equipe perdeu apenas uma vez neste Estadual. Em contrapartida, o Mirassol chega para o duelo decisivo pressionado com uma série negativa de seis jogos sem triunfar, com um empate e cinco derrotas. Para piorar, o Leão está sem treinador, após Eduardo Barroca ser demitido por conta da sequência ruim.

O que pode pesar contra o Timão é a sequência de decisões. Afinal, após passar sufoco contra a Universidad Central, da Venezuela, o Corinthians terá um duelo decisivo contra o Barcelona-EQU na Libertadores, três dias após o embate contra o Mirassol. A missão de Ramón Díaz será conseguir equilibrar a equipe para aguentar as decisões.

