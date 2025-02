Internacional abre conversas com o Cerro Porteño pelo lateral Alan Benítez

O Internacional está perto de suprir carências na zaga e no meio de campo e passará a centralizar seus esforços para contratar um lateral-direito. Neste cenário, o clube gaúcho identificou Alan Benítez como um potencial reforço e abriu negociações com o Cerro Porteño, do Paraguai. D’Alessandro, diretor esportivo do Colorado é quem conduz as tratativas e discute sobre o assunto diretamente com o mandatário da agremiação paraguaia, Juan José Zapag.

Ainda resta o aval do Cerro Porteño para o negócio ser sacramentado. A informação é do jornalista paraguaio Jorge Izquierdo. Com a inesperada perda de Bruno Gomes por uma grave lesão no joelho esquerdo, o Inter observa o mercado. O intuito, aliás, é fechar com uma peça de reposição com a capacidade de brigar pela titularidade com Braian Aguirre.

Alan Benítez está no terceiro ano de sua segunda passagem pela equipe paraguaia. A atual temporada ainda está no início e até o momento, o lateral entrou em campo em cinco oportunidades, já na anterior foram 35 partidas, com um gol e três assistências. A sua primeira passagem pelo Cerro Porteño ocorreu entre 2021 e 2022. O atleta é oriundo das categorias de base do rival, o Libertad. Ele também conta com experiências no Benfica, de Portugal, e Minnesota United, dos Estados Unidos.

Internacional avança por suprir carências na zaga

O Colorado analisou a necessidade de contratação de um zagueiro e meio-campistas pela escassez de opções. Com relação ao defensor, o Inter está próximo de fechar com Juninho, que teve o aval do treinador Roger Machado. Os dois trabalharam juntos no Bahia e Palmeiras. Inicialmente, o clube realizou uma sondagem, depois optou por formalizar uma proposta e as conversas se prolongaram por algumas semanas.

Em um primeiro momento, o planejamento era que o Inter buscasse um jogador com condições de ser titular ao lado de Vitão. Até porque Rogel e Clayton Sampaio, atletas que passaram a integrar a equipe no ano passado, ainda não conseguiram se consolidar. Os dois não tiveram tantas oportunidades nesta temporada, já que precisaram tratar lesões. Porém, o cenário mudou. Isso porque, apesar de improvisado, Victor Gabriel aproveitou as chances e vem se firmando como titular. Desta forma, houve modificação da estratégia e o foco passou a ser um atleta para estabelecer uma concorrência saudável na posição.

????????????#Inter de Porto Alegre abrió negociaciones formales por Alan Benítez, tal lo dicho por @izquierdo010. ?? Las conversaciones son directamente de club a club. Andrés D’alessandro se contactó con #CerroPorteño en las últimas horas. ???? Mañana cierra el mercado en Brasil. pic.twitter.com/RWN5PQ8uQF — Uriel Iugt (@urieliugt) February 27, 2025

Inclusive, já nesta mesma janela reforçou a sua zaga ao sacramentar o retorno de Kaique Rocha como uma peça de composição de elenco, especialmente pela indefinição e carência de opções com as baixas de Clayton Sampaio e Rogel. O clube gaúcho ainda busca opções para o meio de campo com as vendas de Rômulo e Thiago Maia.

Colorado também identifica necessidade de qualificar o meio de campo

No setor criativo, o Internacional conversa com três potenciais reforços. Diego Rosa e Elián Irala tem situações mais avançadas. Por outro lado, as tratativas por Igor Gomes estão em fase mais embrionária. Com relação ao primeiro, o volante já se despediu do Lommel SK, da Segunda Divisão da Bélgica, onde atuava por empréstimo e até já se encontra no Brasil.

O clube gaúcho destravou as negociações por Irala depois de enviar uma nova oferta pelo jogador ao San Lorenzo, da Argentina. A proposta, dessa vez, agradou ao El Ciclón. Assim, a tendência é que, agora, haja um desfecho positivo nas tratativas. O próprio empresário do volante declarou que a negociação está 90% fechada, já que ainda restam finalizar alguns detalhes. A expectativa é a de que o jogador assine contrato válido por quatro anos.

Em um momento anterior, o Inter chegou a recuar nas conversas, já que considerou a pedida do San Lorenzo alta para a sua condição financeira. A princípio, o “El Ciclón” desejava receber pelo menos 8 milhões de dólares (pouco mais de R$ 45 milhões na cotação atual) para vender o jogador. Por Diego Rosa e o argentino, o Colorado tem certa urgência para finalizar as negociações, já que a janela de transferências internacional chega ao fim nesta sexta-feira (28).

Igor Gomes é outro alvo do Internacional para o setor criativo

Igor Gomes é visto uma opção para repor a iminente saída de Thiago Maia, que está perto de retornar ao Santos. O clube, aliás, não vê a necessidade de acelerar por um desfecho, já que ainda terá início a janela de transferências domésticas, entre os dias 10 de março a 11 de abril. A tendência é a de que o Inter formalize uma proposta nos próximos dias, já que é um atleta que agrada a Roger Machado. O clube gaúcho provavelmente vai tentar usar como trunfo o fato de Igor Gomes não ser titular no Galo.

Com as saídas de Rômulo para o Tigres, do México, e a transferência de Thiago Maia para o Santos, ele teria mais chances de estar entre os 11 iniciais. Igor Gomes perdeu bastante espaço em comparação à última temporada no Atlético, já que no começo de 2024 foi peça importante. Já na metade do ano passado, ele passou a ser preterido. Em sua passagem pelo time mineiro, são 46 partidas, com um gol e quatro assistências.

