Advogado avalia anulação de partida do Campeonato Catarinense

No empate de 0 a 0 entre Caravaggio e Barra FC, válido pela última rodada do Campeonato Catarinense, a anulação do gol do volante Natan, do Barra, chegou aos tribunais do esporte de Santa Catarina. Na ocasião, o árbitro Bráulio da Silva Machado, confirmou o gol. Contudo, logo em seguida sinalizou o final da partida. Mas mesmo após o apito, o juiz anulou o gol que colocaria o time na próxima fase do campeonato. O lance gerou revolta em jogadores, diretoria e comissão.

O Barra FC oficializou seu pedido de impugnação no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC). O processo visava a paralisação do Campeonato Catarinense e a classificação da equipe para as quartas de final no lugar do Joinville, clube que assumiu a posição do Barra após a anulação do gol. No entanto, o TJC-SC decidiu pela não anulação da partida.

Na súmula da partida, Braulio da Silva Machado relata que encerrou a partida logo após o gol marcado por Natan. Contudo, foi avisado pelos assistentes Alex dos Santos e Jhonny Barros de Oliveira uma falta havia sido cometida sobre o goleiro do Caravaggio no lance do gol. Segundo o advogado Leonardo Belloti, houve um erro claro na partida.

“A questão da Regra 5 é um dos pontos centrais nessa discussão. Isso porque não está expresso nessa regra que a revisão de decisões após o fim da partida é limitada ao VAR. Embora as revisões somente se iniciaram após a implementação dessa ferramenta. Sendo assim, parece lógico entender que a revisão após o fim da partida caberia exclusivamente ao VAR, sendo, portanto, um erro de direito na aplicação da regra”, disse Leonardo.

