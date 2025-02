Internacional oficializa contratações de Juninho e Diego Rosa

O Internacional oficializou, nesta sexta-feira (28), as contratações do zagueiro Juninho e do meio-campista Diego Rosa. O primeiro chega ao time gaúcho em definitivo após o Midtylland, da Dinamarca, aceitar a oferta de 1.5 milhão de euros (pouco mais de R$ 9 milhões na cotação atual). O pagamento será feito em seis parcelas de 250 mil euros (o equivalente a R$ 1.5 milhão na cotação atual) e o defensor assinou contrato por três temporadas. Já o volante, a princípio, vai defender o Colorado por empréstimo de um ano fechado junto ao Bahia. No vínculo há prevista uma opção de compra ao fim deste período inicial.

Juninho foi uma recomendação do próprio técnico Roger Machado, seu velho conhecido. Os dois já trabalharam juntos no Bahia e Palmeiras. Por sinal, o zagueiro se firmou como uma peça essencial do Midtjylland nas duas últimas temporadas. O primeiro contato que representou uma sondagem do Internacional ocorreu há dois meses. Inicialmente, o clube dinamarquês queria 3,5 milhões de euros (quase R$ 22 milhões) para liberar o jogador.

Internacional persiste e obtém sucesso em tratativas por Juninho

O valor era considerado alto pelo Colorado. Mesmo assim avançou nas conversas, que se estenderam por algumas semanas e conseguiram chegar a um acordo com os europeus. Com isso, o clube gaúcho preenche mais uma lacuna identificada pela comissão técnica em conjunto com a diretoria. Em um primeiro momento, o planejamento era que o Inter buscasse um jogador com condições de ser titular ao lado de Vitão.

Até porque Rogel e Clayton Sampaio, atletas que passaram a integrar a equipe no ano passado, ainda não conseguiram se consolidar. Os dois não tiveram tantas oportunidades nesta temporada, já que precisaram tratar lesões. Porém, o cenário mudou. Isso porque, apesar de improvisado, Victor Gabriel aproveitou as chances e vem se firmando como titular.

Desta forma, houve modificação da estratégia e o foco passou a ser um atleta para estabelecer uma concorrência saudável na posição. Inclusive, já nesta mesma janela reforçou a sua zaga ao sacramentar o retorno de Kaique Rocha como uma peça de composição de elenco, especialmente pela indefinição e carência de opções com as baixas de Clayton Sampaio e Rogel.

Diego Rosa ainda busca se firmar no profissional

O clube também passou a buscar no mercado peças para o meio de campo, especialmente depois das vendas de Rômulo e Thiago Maia. Neste contexto, identificou Diego Rosa como um potencial reforço. Ele estava no Lommel SK, da Segunda Divisão da Bélgica, mas já se despediu do clube nas redes sociais.

Em seu segundo período de empréstimo na equipe belga, foram 31 partidas, com oito gols e cinco assistências, em duas temporadas. Vale relembrar que Rosa também atua como meia-atacante. Como é natural de Salvador, na Bahia, ele iniciou sua trajetória nas categorias inferiores do Vitória. Após performances de destaque, transferiu-se ainda para a base do Grêmio e manteve o bom desempenho.

Em 2021, o volante foi vendido para o Grupo City, do qual o Lommel pertence, por aproximadamente R$ 30 milhões na época, sem sequer estrear pelo profissional do Grêmio. Afinal, houve uma valorização de Diego pelo seu rendimento na Copa do Mundo sub-17 em 2019, quando foi campeão do torneio com a Seleção Brasileira. Na oportunidade, ele começou como reserva, mas depois se tornou peça importante e titular absoluto. Na campanha vitoriosa, o meio-campista contribuiu também com dois gols.

Apesar da expectativa pela performance na base, Rosa não teve êxito ao se consolidar no profissional. Em sua chegada na Europa, o primeiro time que atual foi exatamente o Lommel por duas temporadas. Posteriormente, ficou um curto período no Vizela e voltou ao Brasil para defender o Bahia até retornar ao time belga.

Internacional conduz tratativas com outros volantes

O Colorado teve êxito ao concluir as pendências das duas negociações e confirmá-las dentro do período hábil para contratações internacionais, que se encerra exatamente, nesta sexta-feira (28). Ainda há a expectativa de que os gaúchos anunciem o volante argentino Elián Irala, do San Lorenzo.

O Inter também conversa com o Atlético para tentar fechar com Igor Gomes. Entretanto, estas conversas ainda estão em fase inicial, porém não há uma urgência, pois haverá a possibilidade da janela doméstica, que estará aberta entre os dias 10 de março e 11 de abril.

