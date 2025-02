Pedro Lourenço revela jogador com maior salário do Cruzeiro em 2025

Dono da SAF do Cruzeiro revela maior salário do time mineiro - (crédito: Foto: reprodução )

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, não hesitou ao ser questionado sobre o maior salário do elenco e revelou que pertence ao meia Matheus Pereira. Além disso, mencionou o esforço para contratar o jogador em definitivo no ano passado. O camisa 10 celeste quase deixou o clube recentemente, mas a negociação com o Zenit, da Rússia, não foi concluída a tempo.

Pedro Lourenço, aliás, também afirmou que investiu em Matheus Pereira devido à forte cobrança da torcida cruzeirense. A declaração foi dada ao programa Os Donos da Bola, da Band. Desse modo, o empresário desembolsou 5,5 milhões de dólares (R$ 29,7 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal em junho de 2024.

“Pagamos 5,5 milhões de dólares por metade dos direitos dele, com dois anos de contrato. Ele é um investimento altíssimo para o Cruzeiro. O que espero dele é que jogue bola lá dentro e toque a vida dele bem. Vem o filhinho dele aí”, disse Pedro, dono da SAF do Cruzeiro.

Matheus Pereira só quer atuar no Brasil pelo Cruzeiro

Contudo, além da negociação frustrada com o Zenit, na qual o jogador chegou a realizar exames médicos, mas permaneceu no Cruzeiro, o nome de Matheus Pereira também foi especulado no Flamengo, em uma possível troca por Luiz Araújo. No entanto, a transferência não se concretizou. O jogador, portanto, já manifestou em diversas ocasiões que, no Brasil, atuará somente pelo clube mineiro. O Palmeiras, por sua vez, tentou a contratação do camisa 10, mas sem sucesso.

