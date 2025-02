Torcedor do Botafogo pega medalha jogada por John Textor: ‘Só quer saber do Lyon’

O Botafogo encerrou a considerada pré-temporada de John Textor do jeito que iniciou: em branco. Dono da SAF, o norte-americano pode até não reconhecer, mas se incomodou com o vice da Recopa Sul-Americana, segundo do clube no ano, na noite da última quinta-feira, 27, no Nilton Santos. E suas atitudes que demonstram isso. Além de deixar o camarote após o segundo gol do Racing, o empresário ‘jogou’ a medalha nas arquibancadas.

Em um dos vídeos viralizados da noite no Nilton Santos, um torcedor exibe a medalha atirada por Textor aos alvinegros nas arquibancadas. Apesar de deixar claro que pretende guardá-la com carinho, o jovem relata que condecoração foi ‘descartada’ pelo norte-americano.

Questionado se havia recebido das mãos de Textor, o jovem respondeu: “Ele saiu jogando a medalha. Não quer saber de nada. Só jogou. Só quer saber do Lyon. Ele saiu jogando e eu peguei. Vou guardar para sempre”, relatou.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, pegou a medalha de vice-campeão da Recopa e jogou para a torcida. “Não quer saber de nada ele [Textor], ele só quer saber do Lyon.” – Torcedor do Botafogo. ?????: Reprodução pic.twitter.com/27GyumdUke — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 28, 2025

Vice de novo

O Glorioso precisava reverter a desvantagem do jogo de ida, na Argentina, e marcar pelo menos dois gols para forçar uma prorrogação no Nilton Santos. Mas essa possibilidade não pareceu viável em nenhum momento da partida, e o Racing dominou praticamente todas ações do jogo. Os argentinos fizeram o que os brasileiros precisavam e balançaram as redes mais duas vezes, garantindo o título da Recopa pelo agregado de 4 a 0.

A perda dos dois títulos, Supercopa e Recopa, e a eliminação precoce no Carioca trouxeram pressão ao atual campeão da América, mas não desespero. É sabido que alguns fatores foram determinantes para o desempenho aquém neste início de ano. O primeiro, a falta de técnico para implementar um modelo de jogo e auxiliar na reformulação do elenco. Depois, a metodologia de Textor, que entende que a temporada só se inicia em abril.

Apesar disso, há um incômodo mútuo, ainda que comedido, com a sucessão de resultados ruins. John Textor mantém otimismo pelo restante da temporada, mas indignou-se com o resultado da noite dessa quinta-feira, 27, no Nilton Santos.

Reação de John Textor no segundo gol. pic.twitter.com/8JQB8PSGmr — Informa Fogo (@informafogo) February 28, 2025

Botafogo anuncia novo técnico

A espera de 55 dias pela chegada do sucessor de Artur Jorge se encerrou em uma conversa de menos de duas horas na última quinta-feira, 27. O Alvinegro agora tem um técnico para chamar de seu e trata-se do, também português, Renato Paiva.

O treinador marcou presença no Nilton Santos na noite de ontem e acompanhou de perto a derrota para o Racing, por 2 a 0, que culminou no vice-campeonato da Recopa. Agora, o Glorioso terá um período de descanso no calendário para iniciar os trabalhos sob um novo comando.