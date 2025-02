Arrascaeta pode atingir marca histórica pelo Flamengo contra o Vasco

Arrascaeta é um dos destaques do time do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Um dos destaques do Flamengo desde 2019, Arrascaeta pode atingir a marca de 300 jogos pelo Rubro-Negro. O uruguaio deve ser titular da partida contra o Vasco, neste sábado (1), às 17h45, no Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. Assim, ele consegue feito histórico pelo clube.

“É uma felicidade enorme chegar a esta marca tão expressiva. Espero que venham mais marcas, estou muito feliz pelo número de jogos e títulos no Flamengo”, disse Arrascaeta a ‘Flashcore’.

Neste período, Arrascaeta conquistou 18 títulos, sendo um dos jogadores com mais taças pelo clube, o que o faz comemorar, ainda mais, a marca de três centenas de jogos na Gávea. O camisa 10, aliás, é o segundo estrangeiro com mais atuac?o?es pelo clube.

Titular absoluto do Flamengo, Arrascaeta é esperado no onze inicial contra o Vasco. Porém, o clube tem feito controle de carga sobre os atletas, e Filipe Luís já deixou claro que vê como vital rodar o elenco. Ainda assim, desde que não tenha nenhum problema físico, Giorgian deve completar os 300 jogos contra o rival.

Aos 30 anos, Arrascaeta está em sua sétima temporada pelo Flamengo. O Rubro-Negro é apenas o terceiro clube da carreira do meia, que atuou por Defensor-URU e Cruzeiro antes de chegar à Gávea. Até aqui, já marcou 75 gols e distribuiu 95 assistências.

