Libertadores: Conmebol divulga datas e horário dos jogos do Corinthians e Bahia

A Conmebol divulgou na manhã desta sexta-feira (28/02), as datas e horários dos jogos da terceira fase preliminar da Libertadores. Nesta parte da competição, Corinthians e Bahia ainda estão vivos e brigam por um lugar na fase de grupos do torneio. Aliás, ambos os brasileiros começam suas disputas fora de casa.

Assim, o Corinthians encara o Barcelona de Guayaquil, no dia 5 de março, às 21h30, no Equador. Depois, decide na Neo Química Arena, no dia 12 de março. Em contrapartida, o Bahia terá pela frente o Boston River, no dia 6 de março, também às 21h30. Aliás, o primeiro embate acontece no Uruguai e o duelo de volta será uma semana depois, na Arena Fonte Nova.

¡El fixture de la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores! ???? 4 lugares a la Fase de Grupos están en juego ????#GloriaEterna pic.twitter.com/vsmYQCuqJM — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 28, 2025

Por fim, caso avancem de fase, Bahia e Corinthians garantem presença na fase de grupos da Libertadores. A Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2025 no dia 17 de março, uma segunda-feira.

O regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo. Contudo, como Bahia e Corinthians podem chegar da fase prévia, eles podem cair em qualquer chave, mesmo aquelas que tiver um brasileiro já sorteado.

Os duelos de Corinthians e Bahia na Libertadores

Corinthians

05/03 (quarta-feira): Barcelona de Guayaquil (EQU) x Corinthians, às 21h30

12/03 (quarta-feira): Corinthians x Barcelona de Guayaquil (EQU), às 21h30

Bahia

06/03 (quinta-feira): Boston River (URU) x Bahia, às 21h30

13/03 (quinta-feira): Bahia x Boston River (URU), às 21h30

