Iván Román fala revela inspiração em zagueiro brasileiro em chegada ao Atlético

O Atlético tem um novo reforço para sua defesa. O zagueiro chileno Iván Román, de 18 anos, chegou ao Galo e foi apresentado nesta sexta-feira (28). O jogador, vindo do Palestino, assinou com o clube mineiro por cinco temporadas.

Em sua primeira entrevista, o jogador revelou ter uma admiração por um zagueiro brasileiro. Iván revelou ser fã de Gabriel Magalhães, defensor do Arsenal e da Seleção Brasileira. O chileno destacou o estilo de jogo do jogador, que deve estar na próxima convocação de Dorival Júnior.

“Eu gosto muito do Gabriel, do Arsenal. Ele joga muito bem e gosto muito do seu estilo de jogo”, afirmou em entrevista à Galo TV.

Iván custou cerca 1,5 milhões de dólares aos cofres do Atlético. O zagueiro disse que está feliz com sua chegada no clube e que já estava consciente que precisaria sair do seu país para crescer dentro do futebol.

“Estou muito feliz de chegar ao Galo, sei que é um clube muito grande e quero já começar a treinar com meus companheiros. Desde muito pequeno eu sabia que teria que sair da minha casa, que iria para outro país. A torcida pode esperar que vou fazer tudo o que for possível para deixar uma impressão ao clube em todas as partidas. Quero conseguir grandes coisas e quero ser campeão”, pontuou.

