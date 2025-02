Galvão Bueno detona planejamento do Botafogo e cobra Textor: ‘Hora de se explicar’

“Que Botafogo é esse?”. Se Galvão Bueno tivesse feito esse questionamento há cerca de quatro/três meses, certamente estaria se referindo à maquina alvinegra multicampeã, mas a conjuntura atual trata do completo oposto. Para o narrador, o Glorioso iniciou a temporada de forma irreconhecível e com um planejamento extremamente equivocado.

As críticas de Galvão Bueno ocorreram após a derrota por 2 a 0 para o Racing, que culminou no segundo vice-campeonato do Glorioso na temporada. Superado pelo mesmo placar nos dois confrontos, o Alvinegro foi superado pelo agregado de 4 a 0 em pleno Nilton Santos, na noite da última quinta-feira, 27.

“Que Botafogo é esse? Levou 4 a 0 no agregado do Racing na Recopa! Não classificou às semifinais do Carioca! Perdeu a Supercopa do Fla! Ficou 55 dias sem técnico! E tem que ser português? Almada, Luiz Henrique, Tiquinho e outros saíram! E quem veio? O Botafogo vencedor do Textor durou só 1 ano? Tá na hora do cara se explicar!”, escreveu o narrador.

“Tem que ser português”

Galvão se refere ao técnico escolhido por John Textor para suceder a gloriosa passagem de Artur Jorge pelo clube: Renato Paiva. O português esteve no Nilton Santos na noite de ontem, 27, para acompanhar a partida contra o Racing e acabou anunciado oficialmente momentos após o apito final.

Paiva vai para sua segunda experiência no futebol brasileiro. A primeira durou nove meses e não deixou saudade aos torcedores do Bahia, com um trabalho de 49% de aproveitamento: 19 vitórias em 49 partidas, além de 15 empates e o mesmo número de derrotas.

O Glorioso chegou a flertar com outros estrangeiros e esteve perto de anunciar o técnico Vasco Matos durante a busca de 55 dias. Recentemente, Hernán Crespo esteve no radar, e torcedores apostavam para um desfecho positivo com o treinador.

A derrota do Botafogo

O Alvinegro que enfrentou o Racing na noite da última quinta-feira, 27, se assemelha ao que acabou massacrado pelo Flamengo na Supercopa Rei, no início do mês. Um time vazio de ideias e amplamente dominado pelo adversário, mesmo precisando de um placar favorável, com dois gols de diferença, para forçar uma prorrogação.

Já o Racing que nada tem a ver com os problemas do Glorioso fez no Nilton Santos o que se esperava do mandante: dois gols. Matías Zaracho e Bruno Zuculini garantiram o título aos argentinos pelo agregado de 4 a 0.

O Glorioso terá um mês de descanso pela frente, visto que também não avançou às semifinais do Carioca e não conseguiu classificação à Taça Rio. A próxima partida do time será só na estreia no Campeonato Brasileiro, quando visitará o Palmeiras no Allianz Parque no dia 29 ou 30 de março (a CBF ainda vai definir as datas da primeira rodada).