Pedrinho explica opção do Vasco por atuar no Niltão e fala sobre Loide

O presidente do Vasco, Pedrinho, explicou dúvidas recentes do torcedor. Afinal, qual seria o real motivo do Cruz-Maltino optar por mandar a semifinal do Carioca contra o Flamengo no Nilton Santos? O elenco teve voz nesta decisão? E Loide Augusto, mais recente reforço contratado, e suas polêmicas lives?

Em entrevista divulgada na noite da última quinta-feira (27) pelo “TNT Sports”, o mandatário revelou porque tirou a partida de ida da semi do Maracanã.

“Quando a gente joga como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante, a gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vaga de estacionamento de visitante, vestiário de visitante. E o Flamengo, como visitante, tem os processos de mandante. E a minha equipe se sente visitante num jogo de mandante. O único ponto é que meus jogadores precisam sentir que são mandantes do jogo. Não é birra, não é arrumar briga”, refletiu.

Pedrinho seguiu, explicando que a opção de atuar no Nilton Santos significa dar representatividade ao Vasco.

“Em nenhum momento foi colocado ‘vou jogar no Engenhão porque acho que diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo’ que as pessoas estão colocando. ‘Ah estão apequenando o Vasco’. Pelo contrário. A minha posição não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, não vai acatar decisões, ele vai participar das decisões”, afirmou.

Jogadores do Vasco foram consultados

Segundo o mandatário, o elenco vascaíno foi ouvido acerca da decisão de jogar no estádio do Botafogo, que possui gramado sintético.

“Quando a gente solicita (ao Botafogo), a gente tem uma consulta técnica. Não é uma decisão só administrativa. A gente está falando de um gramado diferente. Como tem uma decisão administrativa, mas uma interferência técnica, a gente tem que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão”, revelou.

E Loide Augusto?

Outro assunto abordado por Pedrinho foi a negociação com o atacante Loide Augusto, ex-Alanyaspor (TUR). O presidente revelou surpresa com as lives realizadas pelo angolano em sua conta no Instagram, onde deixava evidente o desejo em atuar pelo Vasco.

“Porque quando a gente chegou no valor que o clube queria, obviamente o Loide já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco. Se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Loide, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando o clube estipula um valor e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. As lives foram surpreendentes para a gente também, porque foi uma coisa espontânea”, disse.

Segundo Pedrinho, Loide foi “corajoso” em tal atitude. O mandatário seguiu, afirmando que o novo camisa 45 já sabia da história do Vasco.

“Ele foi muito corajoso e fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação porque vimos o desejo dele. Quando falei com ele em chamada de vídeo e eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com riso de canto de boca. Eu perguntei ‘por que você está rindo?’, ele ‘porque eu conheço o Vasco, conheço Romário, Edmundo…’. Foi falando a história do Vasco. Isso já é muito importante, esse desejo. Mas obviamente que a contratação dele foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele”, finalizou.

