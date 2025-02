Palmeiras anuncia a contratação de Vitor Roque

O Palmeiras anunciou, enfim, na manhã desta sexta-feira (28/04), a contratação do centroavante Vitor Roque. A chegada do jogador ao Brasil está prevista para domingo à noite ou durante a madrugada de segunda-feira da semana que vem. Ele chega em definitivo e vai assinar por cinco temporadas com o clube.

O Verdão, aliás, pagou ao Barcelona para comprar 80% dos direitos de Vitor Roque um total de 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões na cotação atual). Os catalães vão ficar com os 20% restantes.

“Estou muito orgulhoso por fazer parte da Família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Desde que começaram a surgir as notícias sobre a possibilidade de eu me transferir para o Palmeiras, tenho recebido diversas mensagens de torcedores palmeirenses, e esse carinho fez toda a diferença. Não vejo a hora de me juntar aos meus companheiros e estar em campo para ajudar o Palmeiras”, disse Vitor Roque, ao site oficial do clube.

Ele foi contratado pelo Barça em janeiro de 2024, em um acordo que chega aos 74 milhões de euros (R$ 446 milhões) no total e não conseguiu se firmar no elenco. No Betis, o atacante somou 30 jogos e sete gols. Contudo, perdeu espaço após a contratação de outro centroavante, Cucho Hernández.

A novela Vitor Roque e Palmeiras

Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Porém, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal.

Palmeiras e Barcelona se apoiaram no regulamento da Fifa, que permite movimentações de mercado desde que o país para o qual o jogador vá esteja com a janela aberta, como é o caso do Brasil. Depois de uma longa novela, a La Liga aceitou os termos.

O centroavante é o sexto reforço do Palmeiras na temporada. Antes, o Verdão anunciou as chegadas de Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Facundo Torres e Paulinho.

