Harry Kane amplia portfólio de investimento e se torna sócio de uma equipe

Referência ofensiva do Bayern de Munique, Harry Kane ampliou seu portfólio de investimentos e se tornou novo sócio da Júpiter Links GC. A equipe participa da TGL, uma liga de golfe fundada em 2022 pela TMRW Sports e formada por nomes como o lendário golfista Tiger Woods.

O empreendimento formado por Mike McCarley, Rory McIlroy e o lendário golfista Tiger Woods, engloba outros investidores como o cantor Justin Timberlake e o astro do beisebol Mike Trout. A ‘The Golf League’ (TGL) tem um formato único de competição e visa mesclar o esporte por equipes com elementos tecnológicos.

Como um de seus objetivos se baseia na abordagem diferenciada do esporte, a TGL detém regras adaptadas para tornar as partidas mais dinâmicas. A liga promete revolucionar a forma se vivencia a modalidade e a relação direta com os fãs.

Há, ainda, muito otimismo quanto ao futuro da liga. Isso porque os organizadores apostam no conceito inovador e na presença de grandes estrelas para se consolidar como um marco no cenário esportivo.

Participação de Harry Kane

Além do atacante e de Woods, a Jupiter Links GC, equipe da organização, ainda recebeu o investimento de David Blitzer. Trata-se do fundador da Harris Blitzer Sports & Entertainment, empresa de gerenciamento de instalações esportivas.

O atleta inglês tem sido ativo na modalidade nos últimos anos, inclusive com participações em eventos profissionais de alto nível. Casos, por exemplo, do Scottish Open de 2019 e do 2022 Icon Series. Para quem não se lembra, Kane ainda chegou a disputar uma partida com Tiger Woods nas Bahamas, em outubro do ano passado.

TMRW Sports

A empresa fundada por Tiger Woods, Rory McIlroy e Mike McCarley (ex-executivo do Golf Channel), recebeu uma avaliação recente em cerca de US$ 500 milhões. No final de 2022, ano de criação, a companhia também anunciou uma lista de investidores, que incluem nomes como Stephen Curry, Lewis Hamilton e Serena Williams.