Grêmio faz último movimento na tentativa de fechar com Romaña

O Grêmio decidiu dar sua última cartada para sacramentar a contratação do zagueiro Jhohan Romaña. Isso porque os gaúchos encaminharam a sua última oferta, nesta sexta-feira (28), data que também fecha a janela de transferências internacional no Brasil. Com isso, o Imortal enviou uma proposta em que manteve os 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 26 milhões na cotação atual) também pelos 80% dos direitos econômicos. Entretanto, com a promessa de que metade dessa quantia seria paga à vista. A informação é do jornalista argentino Germán García Grova.

O profissional de comunicação também informou que o jogador já teria dado o aval para a transferência em uma nova mudança de cenário. Afinal, em entrevista na Argentina, ele expôs que não desejava deixar o San Lorenzo neste primeiro semestre do ano. Além disso, o Tricolor gaúcho também teria garantido que a quitação da outra metade da investida seria em parcelas de curto prazo. Tal movimentação tem o objetivo de tentar convencer o San Lorenzo a aceitar liberar o defensor. Tanto que o Grêmio acatou uma das exigências do clube argentino de parte do pagamento ser à vista. Vale relembrar que o próprio presidente do “El Ciclón” afirmou que o zagueiro seria intrasferível nesta janela de transferências.

Grêmio cede e se esforça para persuadir o San Lorenzo a vender Romaña

A forma de pagamento em um momento anterior foi até um empecilho. Sem um consenso, as conversas travaram e o Imortal chegou a pensar em desistir da contratação. A princípio, o Tricolor desejava fazer o pagamento totalmente em parcelas, pois alegava que seria inviável fazer parte da remuneração à vista. Isso porque apontava que já havia feito altos investimentos por dois jogadores. No caso, para a contratação do zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Cristian Olivera, o clube desembolsou 9 milhões de dólares (quase R$ 53 milhões na cotação atual).

A insistência pelo colombiano se explica por ser uma indicação do técnico Gustavo Quinteros. A avaliação do comandante é de que se trata de um atleta com características únicas que ainda não há no elenco. Até o momento, para a defesa, o clube contratou Wagner Leonardo, ex-Vitória, no último dia de inscrições do Gauchão, em 15 de fevereiro. A fragilidade defensiva aumentou ainda mais com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril. Simultaneamente, a diretoria conversa com outros alvos, caso não tenha sucesso ao fechar com Romaña.

Vale lembrar que há outro período, de 10 de março a 11 de abril, para movimentos no mercado nacional. Por fim, o clube anunciou nove contratações nesta temporada. O goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

