Athletico terá primeira semana cheia de trabalho no ano

O Athletico vai conseguir ter uma semana mais tranquila desde o início do ano. Com a folga de Carnaval no Campeonato Paranaense, o Furacão só tem compromisso marcado para o dia 08 de março, quando encara o Azuriz, no jogo de volta do estadual.

O calendário apertado, com 13 jogos desde o dia 11 de janeiro, recebeu críticas após a classificação na Copa do Brasil, na vitória contra o Pouso Alegre. O treinador Maurício Barbieri relatou que sente mais alívio do que alegria no final das partidas.

“A gente entra em um calendário extremamente denso e ao mesmo com uma cobrança absurda. Chega um momento em que passa a terminar os jogos com mais sensação de alívio do que alegria. Se o calendário puder ser melhor readequado, é uma cultura que a gente precisa mudar”, afirmou o treinador.

A folga do Athletico ainda depende da CBF. Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, onde encara o Guarany de Bagé, o Furaccão espera a entidade definir a data do confronto. De acordo com o calendário básico da competição, o jogo pode acontecer no meio da semana após o Carnaval ou na outra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.