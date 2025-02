João Pedro expõe sacrifício para atuar pelo Grêmio na semifinal do Estadual

João Pedro se tornou peça importante e um dos atletas mais longevos no elenco do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O lateral-direito João Pedro é sinônimo de resiliência no elenco do Grêmio. Isso porque ele superou a desconfiança em sua chegada em 2023. Atualmente no elenco, é o terceiro com maior longevidade, atrás apenas de Kannemann e Villasanti. O camisa 18 também se tornou exemplo de comprometimento no Imortal.

Em entrevista ao “ge”, o jogador expôs que entrou em campo no sacrifício no confronto com o Juventude, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Isso porque João Pedro era dúvida para o embate e apontou que ainda estava em tratamento no tornozelo esquerdo após exames de imagem constatarem lesão ligamentar. Mesmo assim, o lateral conseguiu ser decisivo com assistência para um dos gols da equipe.

No caso, ele passou por uma semana de recuperação depois de entorse ainda no primeiro tempo na estreia da equipe na Copa do Brasil. O camisa 18 precisou de substituição ainda no primeiro tempo do duelo com o São Raimundo.

“Se vai pelo que o exame de imagem mostra, muitas vezes é pior do que o clínico. Cada um tem uma sensação de dor, cada um suporta uma coisa. E foi, sim, uma dúvida, né? Tem um incomodozinho ali ainda. Fica meio chato, mas graças a Deus deu para recuperar bem até o primeiro jogo“, relatou João Pedro.

Trajetória de Geromel no Grêmio é inspiração

O atleta é um destaque do Imortal também pela sua regularidade de boas atuações, um dos motivos para a sua longevidade no time. Seu contrato com o Tricolor Gaúcho expira no fim deste ano, mas há uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em seu vínculo. O lateral-direito já confessou que deseja permanecer no Grêmio.

Inclusive, ele citou que não se vislumbra mais com a possibilidade de dar continuidade em sua carreira na Europa. Na verdade, sua vontade é se consolidar ainda mais no Tricolor e tem a trajetória de Geromel como referência.

“Eu sempre falei para o Geromel: ‘pô, o meu sonho era conseguir ficar em um clube que nem você está aqui fazendo 10 anos’. Porque você cria um vínculo com o clube, com a cidade, com o torcedor, com todo mundo. Era o sonho que eu falei para ele. Isso era um negócio pessoal que eu tinha e que tenho ainda”, explica o camisa 18.

O Imortal retorna a campo, neste sábado (01/03), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Juventude. O jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho ocorrerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, já que o Jaconero teve a melhor campanha na fase de grupos do torneio. Como o Grêmio venceu a partida de ida por 2 a 1, um empate carimba a vaga na decisão do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.