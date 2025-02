Dirigente do Coritiba ressalta confiança em Mozart após eliminação na Copa do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Coritiba está eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Neste ano, o Coxa perdeu para o Ceilândia nas penalidades e, assim como em 2024, deu adeus ao torneio logo em sua estreia.

Após a eliminação, William Thomas, Head Esportivo do clube, foi o primeiro a se pronunciar. O dirigente respaldou a escolha em Mozart e disse que o trabalho ainda é curto, precisando da continuidade para ter resultados.

“É um trabalho que tem oito semanas. Temos a certeza que escolhemos muito bem o Mozart, tem identificação com o Coritiba, história no clube, tem qualidade e competência. O trabalho é muito curto e a continuidade que vai dar consistência. Estamos muito contentes com o Mozart. Ele tem condições, assim como nós, de continuar um trabalho que vai encontrar a consistência que nos deixe cada vez mais sólidos como equipe”, afirmou.

Confiança no elenco

A situação do Coritiba não está fácil. Além eliminação precoce na Copa do Brasil, o Coxa também está com vida delicada no Paranaense. No jogo de ida das quartas de final, o Verdão perdeu para o Maringá por 2 a 0 e vai precisar reverter a situação no Couto Pereira. Thomas comentou que o elenco está sempre sendo requalificado e também mantém a confiança nos jogadores que já começaram a temporada.

“Nós temos uma responsabilidade muito grande de estar sempre qualificando e fazendo com que a equipe evolua. Fizemos 12 contratações. É um novo trabalho, estamos muito satisfeitos. Esse processo de contratação está sempre aberto, vamos continuar buscando oportunidades e trabalhar em cima das lacunas que temos. Mas não quer dizer que a gente não confia no plantel, muito pelo contrário, a gente confia, eles estão engajados no projeto de reposicionar o clube”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.