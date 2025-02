Relógio de R$ 6 milhões e Balenciaga: Neymar usa look multimilionário no Podpah

Neymar aposta em look de mais de R$6 milhões para entrevista no Podpah - (crédito: Reprodução)

Neymar fez a sua primeira participação em um podcast desde que voltou ao Brasil. Ele foi um dos convidados do Podpah, em uma entrevista nesta quinta-feira (27). Portanto, para o bate-papo, o craque do Santos separou um look de mais de R$6 milhões.

Sempre bem arrumado, o jogador apostou em um look básico, mas com valores altos. Assim, Neymar estava vestido com uma blusa branca, calça, tênis e boné nas cores pretas, além de acessórios como cordões, anéis, brincos, óculos e relógio.

O adereço com o maior preço foi o relógio do Richard Mille, de R$6.520 milhões. A blusa escolhida é da marca Belenciaga, no valor de R$7.257,60. A calça e o boné, do Chrome Hearts, custam respectivamente, R$71 mil e R$3.800. Por fim, o tênis da Louis Vitton de R$11,9 mil.

No entanto, tirando os anéis, brincos, cordões e óculos, o look chegou no valor de R$6.613.957,50. Vale ressaltar, portanto, que os outros acessórios podem aproximar esse valor de R$7 milhões ou até passar.

Neymar fala de perseguição em campo

Durante a entrevista, Neymar comentou sobre a perseguição que ele sofre em campo. Ele acredita que isso acontece por conta do seu perfil como jogador, de segurar a bola e tentar o drible.

“Em alguns momentos já achei que fui perseguido por causa mais do meu perfil. Eu não sou anjo dentro de campo, eu sei disso. São mais os jogadores do que os árbitros os culpados nisso. Os jogadores se irritam mais comigo do que com Messi e Cristiano. O meu perfil é esse dentro de campo, de segurar a bola e tentar o drible. Sempre coloquei na minha cabeça que nunca vou ser um cara normal, que vai fazer o simples. Eu vou fazer o que o treinador me pede, do meu jeito, meu jogo é para a frente. Se quiser me colocar para trás, põe outro no meu lugar”, disse.

Neymar no Bayern?

O destino do Neymar quando deixou o Santos em 2011 foi o Barcelona. No entanto, poderia ter sido outro. De acordo com o jogador, Guardiola tentou levá-lo para o Bayern de Munique.

“Eu quase fui para o Bayern (de Munique) quando saí do Santos. Eu estava na Suíça para receber o prêmio Puskás. Depois, eu estava no hotel e meu pai me liga às 3 horas da manhã e fala: ‘Estou indo para o teu quarto agora. Abre a porta aí’. Eu de cueca e camiseta, quando abro a porta, vejo meu pai, o Guardiola e um tradutor. O Guardiola sentou e me falou: ‘Quero te levar para o time que eu vou’. Ele já tinha assinado com um time, mas não podia falar. Aí ele começou a falar como eu ia jogar e eu comecei a balançar. Eu perguntei para qual time ele iria, ele respondeu que não poderia falar, mas acabou revelando. Eu decidi ir para o Barcelona, mas cogitei ir para o Bayern”, contou.

Expectativa de títulos no Santos

O Santos está nas quartas de final do Campeonato Paulista e vai duelar com o Bragantino no próximo domingo (2) por uma vaga nas semis. Portanto, o craque pode conquistar seu primeiro título desde o seu retorno ao clube.

“Planos para o Santos é ser campeão. Agora já (Paulistão). Vamos embora, eu vim para isso. Eu vim para ganhar. Nosso time está melhorando cada vez com os jogos. Muitos reforços chegaram para ajudar a compor o time”, comentou Neymar.

