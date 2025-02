São Paulo terá mudanças para as quartas de final do Paulistão

O São Paulo deve ter mudanças para o duelo contra o Novorizontino. As equipes se enfrentam na segunda-feira (03/03), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o técnico Luis Zubeldía deve promover algumas mudanças na equipe titular visando ao duelo decisivo.

Afinal, Enzo Díaz e Alisson, que foram preservados do jogo contra o São Bernardo por desgaste, retornam e são opção para o treinador argentino. Contudo, a grande dúvida para Zubeldía é definir quem será o substituto de Pablo Maia.

Afinal, o volante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e só volta no segundo semestre. Assim, a tendência é que Bobadilla entre em seu lugar, já que Luiz Gustavo ainda não está 100%. Contudo, outra opção de Zubeldía é manter o esquema de 3-5-2 que atuou contra o São Bernardo, na última rodada do Estadual. Assim, um do quarteto mágico que começou a temporada formado por Calleri, Luciano, Oscar e Lucas deve ir para o banco de reservas.

Desde o início da semana, o técnico tem contado com a presença de Ferreira, que perdeu os últimos quatro jogos por uma lesão na região posterior da coxa direita. Os demais lesionados do elenco são Young, Luiz Gustavo, Rodriguinho e Ruan.

Assim, sem uma definição do time titular, o São Paulo ainda tem mais duas atividades até o duelo contra o Novorizontino. O técnico Luis Zubeldía deve definir a equipe apenas no domingo (02/03), no último treino da equipe antes do embate contra o Tigre.

