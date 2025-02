Vitória acerta contratação de Pepê, do Grêmio

O Vitória acertou a contratação de mais um reforço para a temporada. O Leão fechou negócio com o volante Pepê, de 23 anos, que vem do Grêmio. O clube baiano irá adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, em um contrato com duração de três anos, pelo valor de 200 mil dólares, cerca de R$ 1,2 milhão.

Pepê deve se apresentar no Vitória neste sábado (01), na mesma data do jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas. O volante tinha contrato com o Tricolor Gaúcho até o final do ano.

O jogador chegou ao Grêmio no começo de 2023, pelo valor de R$ 8 milhões. No ano passado, Pepê teve uma boa sequência de jogos e atuou em 48 partidas, o maior número de sua carreira. Entretanto, perdeu espaço no final da última temporada e atuou apenas em quatro jogos em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.