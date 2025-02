CBF detalha segunda fase da Copa do Brasil; veja quando seu time joga

Através da Diretoria de Competições, a CBF divulgou na tarde desta sexta-feira (28) a tabela detalhada referente à segunda fase da Copa do Brasil. Assim, estão definidas as datas, locais e horários das 20 partidas.

Os duelos começam, então, já na próxima terça-feira (4 de março), com jogo único entre Aparecidense-GO e Cascavel-PR. No dia seguinte (5), três clubes grandes vão a campo, aliás: Fluminense, Atlético-MG e Vasco.

Também terão jogos na quinta (6). Depois, na outra semana, as partidas ocorrem nos dias 11, 12 e 13. Assim como na primeira fase, a classificação será em jogo único. Em caso de empate ao fim do tempo regulamentar, as equipes se enfrentarão nos pênaltis para decidir quem avançará no torneio.

A partir da terceira fase, para a qual 12 times se classificaram diretamente (Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians Bahia e Cruzeiro), as vagas serão disputadas em jogos de ida e volta.

Confira os jogos da segunda fase da Copa do Brasil

Horários de Brasília

Dia 4/03 (terça-feira)

Aparecidense-GO x Cascavel-PR – 21h30 – Aníbal de Toledo

Dia 5/03 (quarta-feira)

Caxias-RS x Fluminense – 19h – Centenário

Atlético-MG x Manaus – 19h30 – Mineirão

Nova Iguaçu-RJ x Vasco – 21h30 – Nilton Santos

Dia 6/03 (quinta-feira)

Maringá-PR x União-TO – 19h30 – Willie Davids

Olaria-RJ x Brusque-SC – 21h30 – Luso-Brasileiro

Dia 11/03 (terça-feira)

Operário CEOV-MT x Novorizontino-SP – 19h – Presidente Dutra

Remo x Criciúma – 19h30 – Mangueirão

Botafogo-PB x Concórdia-SC – 21h30 – Almeidão

Red Bull Bragantino x São José-RS – 21h30 – Nabi Abi Chedid

Dia 12/03 (quarta-feira)

Vitória x Náutico – 19h – Barradão

Athletic-MG x Grêmio – 19h30 – Arena Sicredi

Maracanã-CE x Ceilândia-DF – 20h – Domingão

Capital-DF x Porto Velho-RO – 21h – JK Paranoá

Atlético-GO x Retrô-PE – 21h30 – Antônio Accioly

Ceará x Confiança-SE – 21h30 – Arena Castelão (CE)

Dia 13/03 (quinta-feira)

Vila Nova x Rio Branco-ES – 19h – Onésio Brasileiro

Athletico-PR x Guarany de Bagé-RS – 19h30 – Ligga Arena

CSA-AL x Tuna Luso-PA – 21h30 – Rei Pelé

Operário-PR x Tombense-MG – 21h30 – Germano Krüger

