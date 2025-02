Efeito Messi: Federação Argentina terá edifício nos Emirados ??rabes

“A colaboração contará com campanhas conjuntas, com jogadores da seleção argentina estrelando atividades promocionais como embaixadores da marca. A seleção argentina ocupa um lugar especial no coração dos fãs de futebol da região, e esta parceria com a Prestige One, que começa hoje, reúne duas organizações líderes unidas por uma paixão compartilhada por construir legados “, diz o anúncio oficial da empresa em seu site oficial.

O empurrão de Messi

A Associação Argentina de Futebol está desde 2020 se ‘aproximando’ do Oriente Médio. Na época, contou com patrocinadores regionais, redes sociais e conteúdo em árabe. Além disso, teve a Supercopa da Argentina em Abu Dhabi e o amistoso da Seleção Argentina diante do Qatar. Já nos anos seguintes, os principais patrocinadores foram a companhia aérea Flydubai e o banco Mashreq Bank.

No entanto, a conquista do principal título no futebol no país foi o empurrão que a autoridade máxima do futebol argentino precisava para se instalar ainda mais. A imagem de Messi com o troféu da Copa do Mundo segue circulando pelo mundo inteiro.

Vale ressaltar, portanto, que a AFA conta com mais de 50 patrocinadores em todo o mundo atualmente. Aliás, conteúdos institucional e da Seleção Argentina estão disponíveis nos cinco idiomas mais importantes (chinês, inglês, árabe, indiano e espanhol). Além disso, as redes sociais foram desenvolvidas em cada região para atingir públicos maiores, além de diversas lojas virtuais para vender produtos da Seleção ao redor do mundo.