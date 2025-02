Vitor Roque é inscrito no Campeonato Paulista pelo Palmeiras

Novo reforço do Palmeiras, o atacante Vitor Roque já está regularizado para estrear com a camisa alviverde. Minutos depois de anunciar o jogador, o Verdão já registrou o contrato do atleta no BID da CBF e realizou sua inscrição no Campeonato Paulista.

Apesar de estar com toda a parte extracampo resolvida, Roque não deve estar em campo no duelo contra o São Bernardo, neste sábado (01), pelas quartas de final do Paulista. O atacante deve chegar ao Brasil apenas na madrugada de domingo (02) e segunda-feira (03), pois ainda precisa resolver questões burocráticas.

Além do novo reforço, o Palmeiras também registrou dois novos jogadores. Os zagueiros Bruno Fuchs e Micael já estão inscritos no Campeonato Paulista. A dupla já treinou com o time ao longo da semana e pode ser relacionada no duelo contra o Bernô. O trio substitui Caio Paulista, Rony e Zé Rafael, que deixaram o clube após o início do estadual.

