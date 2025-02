Joia paraguaia é novidade em treino no Santos

O Santos teve uma novidade no treino desta sexta-feira (28). O volante Ángel Aguayo, de 18 anos, participou da atividade com o grupo que fez a preparação para o jogo contra o Bragantino, neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Ele, no entanto, ainda não deve atuar pelo Santos. O atleta precisa ter a situação regularizada e o registro aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No treino desta sexta-feira, o técnico Pedro Caixinha comandou um trabalho tático. Além disso, os jogadores também realizaram uma atividade com foco em bola parada.

O Santos pagou US$ 400 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Aguayo passará por um período de adaptação ao futebol brasileiro na equipe sub-20 do Santos antes de ser avaliado para possíveis oportunidades no elenco principal.

No Sul-Americano Sub-20, o volante disputou sete partidas, sendo titular em seis delas. Além da participação defensiva, marcou dois gols e é bem participativo em construções de jogadas.

