Pedrinho explica negociação de Rony com o Vasco: ‘Não foi erro nosso’

O presidente do Vasco, Pedrinho, revelou bastidores da negociação pelo atacante Rony, ex-Palmeiras e hoje no Atlético-MG. Segundo o mandatário, em entrevista à “TNT Sports”, o Cruz-Maltino foi um dos primeiros a perguntar pelo atacante, multicampeão pelo clube paulista.

“O erro não foi nosso dessa vez, não. Eu fui um dos primeiros a procurar o Rony. Eu liguei para o Anderson Barros (diretor de futebol do Palmeiras), perguntei se ele estava sendo negociado. O Anderson disse que ‘sim’. Pedi autorização para falar com Rony e seus representantes, e a autorização foi dada. E assim a gente começou a conversar. No início, eu queria por empréstimo porque a gente estava com outras opções no mercado e tinha o equilíbrio financeiro para você fazer. E nunca deixei de manter contato com os representantes do Rony”, iniciou.

Vasco tenta, mas não consegue

Pedrinho segue, revelando que a recusa de última hora de Bruma (ex-Braga (POR), que acertou com o Benfica) fez com que o Vasco pudesse organizar uma “condição financeira” para acertar, enfim, com Rony. No entanto, contradizendo o que os representantes do jogador afirmaram a Pedrinho nesta segunda abordagem pelo atleta, o Palmeiras revelou que já tinha acerto com o Atlético-MG.

“Na reta final, quando o Bruma dá errado, a gente consegue estruturar uma condição financeira pro Rony, eu ligo para seus representantes e eles dizem que não tem nada assinado com ninguém e me autorizam a fazer a proposta. Assim eu faço. Ele se interessa pela proposta e acertamos. Quando eu vou no Palmeiras, o Palmeiras já tinha falado que já tinha acertado com o Atlético-MG. Então, zero problema”, revelou.

No fim das contas, Rony acertou de fato com o Galo, com o Vasco mudando de rota visando reforçar o ataque. Posteriormente, foram confirmadas as chegadas dos pontas Nuno Moreira, Benjamin Garré e Loide Augusto.

