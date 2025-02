Flamengo ‘trava’ Santos de contratar Thiago Maia, do Inter

O volante Thiago Maia vai seguir no Internacional, pelo menos por enquanto. O Santos não conseguiu dar as garantidas financeiras pedidas pelo Flamengo para o negócio fosse concretizado. Assim, o jogador vai ficar no Colorado. A diretoria do Peixe tinha até esta sexta-feira (28), última dia da janela de transferências, para finalizar a contratação. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Para autorizar a ida de Thiago Maia para o Santos, o Flamengo exigiu como garantia o pagamento da Globo referente aos direitos de transmissão. No entanto, o Peixe não atendeu as exigências.

O Internacional concordou em pagar três parcelas no valor de 700 mil euros (algo em torno de R$ 4,1 milhões) referente à dívida que tem com o Flamengo. O montante ia ser pago à vista, ou seja, 2,1 milhões de euros (algo em torno de R$ 12,5 milhões), além do juros pelo atraso.

Por fim, o Santos iria assumir o restante da dívida, algo em torno de 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 11,34 milhões). Aliás, o Peixe ainda desembolsaria um valor junto ao Internacional para finalizar a contratação.

No entanto, o Santos pode tentar uma nova investida em março. Em 2025, a CBF vai abrir uma nova janela de transferências de 10 de março a 11 de abril. Clubes que disputam as Séries A, B e C poderão contratar mais jogadores.

Carreira de Thiago Maia

Revelado pelo Santos, Thiago Maia atuou no clube de 2014 a 2017 e depois se transferiu para o Lille, da França. Em 2020, o volante reforçou o Flamengo. No Rubro-Negro, o jogador alternou altos e baixos, mas viveu sua fase de mais conquistas, sendo campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. No começo do ano passado, o jogador chegou ao Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.