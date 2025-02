Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O sábado de Carnaval (1º de março) promete muitas emoções para o torcedor do Rio de Janeiro. A partir das 17h45 (de Brasília), Vasco e Flamengo começam a duelar por uma vaga na final do Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos, com mando da equipe Cruz-Maltina. As emoções do Clássico dos Milhões começou muito antes da bola rolar, incluindo na escolha pelo campo de jogo, e na “correria” por inscrição de reforços importantes. Vamos saber como chegam os arquirrivais?

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, SporTV pela TV fechada, Premiere no sistema de Pay-per-view, e VascoTV pelo YouTube.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino se recuperou do revés diante o próprio Flamengo (2 a 0, no dia 15) e venceu seus últimos dois compromissos na temporada. Avançou na Copa do Brasil com uma vitória convincente sobre o União-MT (3 a 0) e garantiu a vaga na semifinal do Carioca ao bater o Botafogo, em São Januário, por 1 a 0.

Com o mando do primeiro confronto a seu dispor, através de seu presidente Pedrinho, o clube optou por tirar o jogo do Maracanã. A escolha do mandatário se deu para fazer valer de fato o mando de campo, com o argumento de que o Flamengo se sente em casa atuando no Maraca. Afinal, após garantir a concessão do estádio pelos próximos 20 anos, o Maior do Mundo passou a ser ‘envelopado’ com a cara rubro-negra, com símbolos, fotos e luzes que remetem ao rival do Vasco. Além disso, valores oriundos de serviços como estacionamento e bares ficam com o Flamengo, mesmo sendo a equipe visitante do duelo.

Quanto ao time que vai a campo, o técnico Fábio Carille ganhou possivelmente as melhores notícias que poderia. Afinal, o Vasco, enfim, anunciou a chegada de três atacantes que atuam pelas beiradas do campo, principal carência no elenco cruz-maltino.

Dessa forma, Nuno Moreira pode ganhar vaga de titular pelo lado esquerdo. Loide Augusto e Benjamin Garré, por outro lado, devem largar do banco de reservas. Os três, apesar de anunciados ainda nesta semana, conseguiram inscrição a tempo no BID e no Bira. Tchê Tchê, porém, é dúvida após sofrer problema no joelho direito durante o clássico com o Botafogo.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, a equipe do Flamengo chega motivada pela campanha que faz até o momento neste início de temporada. Desde que assumiu o time, o técnico Filipe Luís perdeu apenas um jogo (no Brasileirão contra o Fluminense) e conquistou dois títulos (Copa do Brasil e Supercopa do Brasil), além da Taça Guanabara. No Campeonato Carioca, o Fla tem a melhor defesa, com apenas cinco gols sofridos, e ataque, com 25 bolas na rede.

Além da boa fase, o Flamengo também pode contar com o retrospecto bem favorável diante do Vasco para semifinal do Carioca. Nos últimos 30 jogos, foram 17 vitórias rubro-negras, 11 empates e apenas duas derrotas para o rival. Aliás, o aproveitamento no Nilton Santos também é positivo. Foram seis vitórias do Fla, cinco empates e apenas dois triunfos do Cruz-Maltino. Fora isso, a equipe conta com o “carrasco” Bruno Henrique, que marcou nove vezes diante do adversário.

Com relação ao time, o técnico Filipe Luís apresenta desfalques e retornos para o duelo. Danilo, Michael e Everton Cebolinha não estarão à disposição por controle de carga e lesões dos atacantes, respectivamente. Os jogadores de frente podem voltar para um eventual final. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o volante De la Cruz são retornos certos para o clássico. A dúvida fica para Alex Sandro e Juninho. Os dois treinaram com o grupo durante a semana, porém, podem ser preservados por conta do gramado sintético. Assim, devem surgir como opções para o jogo da volta no Maracanã no próximo sábado (8).

VASCO x FLAMENGO

Semifinal do Campeonato Carioca 2025 – Jogo de ida

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 1º/03/2025, às 17h45 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho, Zuccarello (Paulinho/Nuno Moreira) e Rayan; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e VascoTV

