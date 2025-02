Ganso volta aos treinos do Fluminense após miocardite: ‘Foi uma eternidade’

Além de Thiago Silva, o Fluminense contou com outro “reforço” em seu treinamento: Paulo Henrique Ganso. O meia, liberado pelos médicos após nova bateria de exames, retomou ao trabalho no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (28).

Ele, aliás, comemorou a volta, revelando que sentiu como uma “eternidade” o período fora. Em 17 de janeiro, o jogador fora diagnosticado com miocardite (problema no coração).

“Estou muito contente de estar de volta, estava com muita saudade. Muito bom voltar para casa, estar aqui no dia a dia com todo mundo. Talvez para as pessoas de fora não tenha sido um tempo muito grande, mas para mim foi uma eternidade, pois tive que ficar longe do que eu gosto, do que eu amo fazer, que é jogar futebol, e distante do dia a dia deste clube maravilhoso”, disse ao site oficial do Fluminense, antes de completar.

“Era a grande expectativa de realizar o exame e dar tudo certo como aconteceu. Só tenho a agradecer a Deus, ao carinho de todo mundo, o apoio de muita gente. Receber tantas mensagens para mim foi muito especial e me deixou ainda mais tranquilo e com a certeza de que ia conseguir voltar logo”, revelou.

Fluminense seguirá monitoramento

O jogador seguirá monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos, como acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite. A volta aos jogos dependerá da evolução física do atleta nos próximos 30 dias, já que ele terá que fazer pré-temporada individual diante do grande período de inatividade.

“Ansioso para voltar, estar dentro de campo com todo mundo, de poder jogar futebol. É o que eu amo fazer. Ansiedade existe, mas a gente tem que ir pouco a pouco, é uma nova pré-temporada para mim. E a gente vai se adaptando. Espero que as coisas ocorram bem e que eu possa estar com todo mundo o mais rápido possível”, finalizou.

