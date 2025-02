Cruzeiro anuncia a contratação de Wanderson

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (28), a contratação do atacante Wanderson, vindo do Internacional. O vínculo é válido até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão, caso as metas estabelecidas no contrato sejam alcançadas.

O acordo será formalizado da seguinte forma: o Cruzeiro concederá um abatimento na dívida do Inter referente à compra de Wesley, em 2024. Vale lembrar que a Raposa havia acionado a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido ao débito de R$ 7 milhões.

LEIA MAIS: Botafogo e Cruzeiro buscam amistoso em março antes do Brasileirão

A chegada de Wanderson atende a um pedido do técnico Leonardo Jardim, que identificou deficiências no elenco, especialmente nas pontas. Wanderson é um atacante que atua pelas beiradas do campo, e a expectativa é que o Cruzeiro anuncie outro reforço para essa posição em breve.

Com a contratação de Wanderson, o Cruzeiro chega a 11 reforços para 2025. São eles: os zagueiros Fabrício Bruno e Gamarra; o lateral-direito Fagner; os meio-campistas Eduardo, Rodriguinho e Christian; e os atacantes Marquinhos, Gabigol, Bolasie, Dudu e Wanderson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.