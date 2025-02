Flamengo tem seis jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira

O Flamengo pode ter desfalques durante a próxima Data Fifa. O clube, afinal, teve seis jogadores incluídos na lista larga do técnico Dorival Jr para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alex Sandro, Gerson e Bruno Henrique estão na lista dos 52 atletas na lista dos pré-convocados. Eles, aliás, ainda não estão garantidos entre os convocados.

A principal novidade da lista de Dorival Júnior é Danilo sendo chamado como zagueiro, posição que chegou ao Flamengo para assumir. Ele, por sua vez, vinha aparecendo ainda como lateral.

Léo Ortiz e Gerson, que já estavam nas últimas listas, tem grande chances de irem para Seleção. O lateral-direito Wesley, destaque desde a última temporada, aguarda a primeira convocação da vida. Alex Sandro não recebe convocação desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022. Por fim, Bruno Henrique fecha a lista de jogadores do Rubro-Negro. A última vez que o atacante jogou pelo Brasil foi em 2019.

Os próximos jogos da Seleção Brasileira, aliás, são em março. No dia 20, o Brasil enfrenta a Colômbia, às 21h45, em Brasília. No dia 25, o grupo vai a Buenos Aires encarrar a Argentina às 21h. O técnico Dorival Júnior divulgará a lista oficial no dia 7 de março, na próxima sexta-feira, na sede da CBF.

