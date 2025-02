Loide treina pela primeira vez, mas Tchê Tchê é dúvida no Vasco

O atacante Loide Augusto realizou seu primeiro treino desde a chegada ao Vasco, nesta sexta (28), na última atividade antes do clássico com o Flamengo, neste sábado (1º de março). Dessa forma, o jogador pode ser reforço para o técnico Fábio Carille. Já Tchê Tchê, porém, segue como dúvida.

A equipe cruz-maltina voltou a treinar no Nilton Santos, onde o jogo pela semifinal do Carioca ocorrerá, visando se acostumar com o gramado sintético. Loide, então, se juntou pela primeira vez aos seus companheiros, incluindo Nuno Moreira e Benjamin Garré, que já treinavam ao longo da semana.

Tchê Tchê, por outro lado, não tem presença confirmada. Ele não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube (veja vídeo abaixo). O volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (23), deixando São Januário com uma tala protegendo sua perna.

Com isso, ele ainda é dúvida de Fábio Carille para o Clássico dos Milhões. A bola rola às 17h45 (de Brasília) para este jogo de ida da semifinal do Carioca. A volta será no outro sábado (8), no Maracanã. Como foi campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais para avançar à decisão estadual.

