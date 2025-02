Dois jovens da base de clube da Inglaterra são presos após episódio em boate

Dois jogadores das categorias de base do Queens Park Rangers, da Segunda Divisão da Inglaterra, foram presos depois de denúncia de práticas sexuais ilegais - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Dois jogadores que integram as categorias de base do Queens Park Rangers, que disputa a Segunda Divisão da Inglaterra, foram presos, na última quinta-feira (27), durante treinamento. A polícia indica que o motivo da detenção foi pela acusação de praticarem voyeurismo em uma boate localizada em Londres. Tal ato se caracteriza em ter prazer ao observar outras pessoas no decorrer da relação sexual.

Em posicionamento, o clube inglês afirma que já tomou conhecimento do episódio e denúncias, porém não irá se aprofundar no tema enquanto as investigações estiverem em andamento.

“O Queens Park Rangers Football Cub está ciente de um suposto incidente envolvendo dois jogadores da academia. Os indivíduos estão ajudando a polícia com suas investigações. Como este é um processo em andamento, o clube não fará mais nenhum comentário neste momento”, apontou o clube da Inglaterra.

A acusação é oriunda de um episódio que ocorreu na casa noturna Kingston, situada no sul da capital inglesa, que ocorreu no dia 5 de fevereiro. Os dois atletas permanecerão presos enquanto o inquérito estiver em curso. Durante este período, a potencial vítima tem apoio de policiais que sejam especialistas. Nas situações em que não há consentimento do voyeurismo, entende-se que representa uma prática criminosa em alguns países como na Inglaterra. A alegação é de que há violação de privacidade. Inclusive, caso os jogadores sejam considerados culpados, a punição mais grave é prisão por até dois anos.

Esposa de atacante de clube da Inglaterra sofre ameaça de morte

Sophia Havertz, esposa de Kai Havertz, tornou-se alvo de ameaças nas redes sociais após a eliminação do Arsenal para o Manchester United na Copa da Inglaterra. Isso porque o seu companheiro desperdiçou a segunda cobrança dos Gunners nas disputas de pênaltis, e torcedores o responsabilizaram pela derrota por 5 a 3.

Nas duas mensagens expostas por Sophia, os usuários fazem ameaças diretas ao bebê do casal. A influencer anunciou sua gravidez nas redes sociais no dia 28 de novembro. “Espero que você tenha aborto espontâneo”, escreveu um.

“Eu vou até sua casa e vou mat*r seu bebê. Não estou brincando com isso, apenas espere”, ameaçou outro.

Junto às ameaças, a modelo fez um desabafo: “para qualquer um que ache normal escrever algo do tipo. Vejo esse tipo de coisa como chocante e espero que vocês tenham vergonha de vocês mesmos. Somos melhores que isso”, escreveu.

As ameaças, aliás, ocorreram pouco depois da eliminação dos Gunners para o United, nas disputas de pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Bruno Fernandes abriu o placar e colocou o Manchester em vantagem aos 52 minutos. Aos 63′, o brasileiro Gabriel Magalhães deixou tudo igual no Emirates Stadium, em Londres.

Kai Havertz ficou responsável pela segunda cobrança dos Gunners, mas bateu fraco e facilitou a defesa de Bayidir. O United fechou a disputa em 5 a 3 e avançou à próxima fase da FA Cup.

O atacante alemão ainda se envolveu em uma discussão com Harry Maguire, defensor do United, durante a segunda etapa. Isso porque o árbitro do clássico marcou um pênalti a favor dos Gunners em lance envolvendo Havertz, mas o zagueiro alegou simulação: “Canalha trapaceiro”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.