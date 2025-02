Neto surpreende e diz que atacante do Corinthians é ‘um milhão de vezes’ melhor que Vitor Roque

O futebol brasileiro ganhou destaque nesta sexta-feira (28) com duas notícias importantes: a pré-convocação da Seleção Brasileira e o anúncio de Vitor Roque no Palmeiras. E, claro, o comentarista Neto não deixou de dar sua opinião polêmica.

No programa “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, o apresentador fez uma comparação entre o futebol de Yuri Alberto, que está na pré-lista da Seleção, e Vitor Roque, e surpreendeu ao fazer uma afirmação contundente.

“Não tem comparação. O Yuri é um milhão de vezes melhor, né? O Vitor pode parecer mais promissor, mas quem joga mais? Quem fez 31 gols no ano passado? E acham que o Vitor Roque é melhor que ele? Ele pode vir a ser, mas sabe quantos gols o Yuri tem com 22 anos? 100. Ele é o maior artilheiro com 22 anos no mundo. Mas existe uma falta de… com Yuri Alberto, Romero, Gabigol… É uma inveja, dor de cotovelo”, disparou Neto.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 e demonstra interesse em continuar no clube paulista. Já Vitor Roque assinou contrato com o Palmeiras até 2029. O jogador, que passou por Barcelona e Betis na Europa, não conseguiu se firmar em nenhum dos dois clubes.

