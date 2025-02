São Bernardo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do tetracampeonato estadual, o Palmeiras encara o São Bernardo neste sábado (01/03). As equipes medem forças no estádio 1° de maio, às 20h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Bernô terminou em primeiro lugar no Grupo D e por isso tem a vantagem de jogar em casa. Já o Verdão conseguiu a classificação para o mata-mata apenas na última rodada e no sufoco, mas segue como um dos favoritos ao título.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV (Youtube), UOL Play (serviço de streaming), Nosso Futebol+ (serviço de streaming) e Zapping TV (serviço de streaming).

Como chega o São Bernardo

O técnico Ricardo Catalá tem boas notícias para o duelo decisivo contra o Palmeiras. Afinal, o treinador não tem nenhum desfalque para o embate e terá força máxima para o duelo. Um dos destaques do time é o meia Fabrício Daniel, que já balançou a rede cinco vezes na competição e deve ser titular no 1° de maio. Além disso, o sistema ofensivo do Bernô recebe atenção já que é um dos melhores do Estadual formado por Léo Jabá e Rodolfo.

Como chega o Palmeiras

Já o técnico Abel Ferreira terá algumas mudanças para a equipe. Afinal, a equipe conta com o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na rodada final da primeira fase. Ele deve compor a zaga ao lado de Naves ou Benedetti. Em contrapartida, estão no departamento médico Gustavo Gómez e Piquerez com lesões musculares, Maurício com problema no ombro, além de Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperando de cirurgia. Micael e Bruno Fuchs, que chegaram nos últimos dias, já podem ser relacionados. Por fim, Felipe Anderson está em reta final de recuperação e pode ser novidade no banco de reservas para o duelo decisivo.

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 01/03/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio 1° de Maio, São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo. Técnico: Ricardo Catalá

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal), Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

