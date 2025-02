Fluminense anuncia acerto para contratação do meia Rubén Lezcano, do Libertad

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (28), o acerto com o Libertad-PAR para a contratação do meio-campista Rubén Lezcano. O jogador de 21 anos desembarcou no Rio de Janeiro para ser submetido a exames médicos e assinar o contrato. Ele ficará no clube carioca até dezembro de 2029.

Lezcano, que despontou para o futebol no próprio Libertad, tem características de armação de jogo, como um autêntico camisa 10. Ele anotou 11 gols na temporada passada. Já em 2025, registra três bolas na rede e quatro assistências em seis partidas.

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil após uma goleada histórica sobre o Águia-PA no meio de semana, o Fluminese volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Volta Redonda pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo será às 18h (de Brasília), no Maracanã.

