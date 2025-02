Corinthians conta com dois jogadores entre os pré-convocados da Seleção

Dois jogadores do Corinthians estão na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas. Entre os 52 nomes escolhidos pelo técnico Dorival Júnior e divulgados nesta sexta-feira (28), estão Hugo Souza e Yuri Alberto.

Apesar disso, eles ainda não estão confirmados nos jogos contra Colômbia e Argentina, afinal, a lista oficial só será divulgada no dia 7 de março. Os confrontos estão marcados para os dias 20 e 25 do mesmo mês, respectivamente.

O goleiro do Timão, então, terá a chance de defender o time principal da Seleção Brasileira pela primeira vez. Para isso, o arqueiro deverá vencer a concorrência de Alisson – Liverpool (ING), Bento – Al-Nassr (SAU), Ederson – Manchester City (ING), Lucas Perri – Lyon (FRA) e Weverton – Palmeiras.

Cria do Flamengo, Hugo Souza deixou o Rubro-Negro e foi para o Corinthians em julho de 2024. Porém, apesar do pouco tempo, o atleta se destacou no Timão e se tornou o capitão da equipe. Aliás, foi importante para a recuperação da equipe no Brasileirão da última temporada, onde conquistou vaga para a Copa Libertadores.

O atacante Yuri Alberto, outro representante do Corinthians na pré-lista da Seleção, já vestiu a camisa amarelinha em outra oportunidade. O atleta atuou no amistoso contra Marrocos, em maio de 2023, mesmo entrando apenas aos 40 minutos do segundo tempo.

Artilheiro do time na temporada, o camisa 9 vive um grande momento no Timão. Aliás, na última quarta-feira (26), marcou dois gols na vitória sobre o Universidad Central, por 3 a 2, que garantiu a vaga na Terceira Fase da Libertadores. Disputando vagas para a posição de atacante, 16 atletas estão na lista de Dorival.

