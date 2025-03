Ferroviário x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza disputa vaga na final do Cearense com o Ferroviário - (crédito: Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Pela ida da semifinal do Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza vão se enfrentar neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Tubarão da Barra terminou a primeira fase na terceira colocação do grupo B, mas conquistou a vaga na semi ao vencer o Tirol pelo placar de 5 a 1 no agregado. Por outro lado, o Laion se classificou direto como o líder do mesmo grupo, com 12 pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Verdes Mares (filiada rede Globo no Ceará), TV Ceará, Canal GOAT e FCF TV.

Como chega o Ferroviário

O Tubarão da Barra vive o sonho de retornar à final do Estadual depois de oito anos. Na primeira fase do torneio, conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas quartas de final, venceu o Tirol por 2 a 1 no primeiro jogo e, posteriormente, por 3 a 0 no segundo. Aliás, o Ferrão vem de uma eliminação na Copa do Brasil, já que perdeu para o Maracanã nos pênaltis.

Para o próximo duelo, o técnico Tiago Zorro não tem desfalques confirmados até o momento. Portanto, deve entrar em campo com a mesma base titular. A equipe conta com o artilheiro Allanzinho para balançar as redes. Afinal, já marcou sete gols na temporada.

Como chega o Fortaleza

Após grande início de temporada, o Laion caiu de rendimento e chega para o confronto com três derrotas consecutivas. A primeira para o Ceará no Estadual e, posteriormente, perdeu para o Altos e para o Vitória na Copa do Nordeste. Agora, precisa reencontrar o caminho das vitórias para avançar à final do Cearense. Aliás, tem a vantagem de fazer o jogo de volta em casa.

Para a partida de ida, o técnico Vojvoda não poderá contar com apenas um jogador. Afinal, Martínez se recupera de lesão no DM. Sem mais ausências confirmadas, o treinador poderá entrar em campo com seus principais jogadores.

FERROVIÁRIO X FORTALEZA

Semifinal do Campeonato Cearense – jogo de ida

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Data e horário: 1/3/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIO: João Vítor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, Iago e Pablo Alves; Willyam Maranhão, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

FORTALEZA: João Ricardo, Eros Mancuso, Kuscevic, Brítez, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández, Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Vojvoda

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Nailton Oliveira e Anderson Rodrigues

VAR: Magno Cordeiro

