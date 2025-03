Com presença de Textor, Botafogo Samba Clube estreia na Sapucaí

Textor se diverte com as tribunas com o Carnaval carioca - (crédito: Foto: Reprodução)

A Botafogo Samba Clube, escola de samba inspirada no Mais Tradicional, enfim, estreou na Marquês de Sapucaí. A agremiação abriu o primeiro dia da Série Ouro, uma espécie de Segunda Divisão do Carnanaval, evento mais popular do Rio de Janeiro. Sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, acompanhou de perto o cortejo. Em fotos divulgadas nas redes sociais, ele aparece descontraído, caindo na folia, até com uma latinha de cerveja nas mãos.

A escola levou para a Avenida “Uma Gloriosa História em Preto e Branco”. A agremiação contou a história do próprio Alvinegro, com referências ao bairro que batiza o clube. As taças da Libertadores e do Brasileirão, conquistas do time no ano passado, também “desfilaram” no Sambódromo. Ou seja, um enredo que é uma metalinguagem. Alex Souza foi o carnavalesco que desensolveu o tema.

O desfile foi um marco na história do evento. Afinal, a Botafogo Samba Clube é a primeira escola de samba ligada a um clube que passa pelo templo do samba carioca.

Fundada em 2018, no Engenho de Dentro, próxima ao Estádio Nilton Santos, a Botafogo Samba Clube desfilava, até então, na Intendente Magalhães. Em 2024, a escola conquistou o título da Série Prata, garantimndo o acesso à Sapucaí.

