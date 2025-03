Bahia x Jacuipense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia vai receber o Jacuipense neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. O Leão Grená terminou a fase de grupos na segunda colocação e, assim, fez uma campanha melhor que o Tricolor, que ficou em terceiro lugar. Portanto, o Jacupa decidirá o duelo em casa. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TVE (canal aberto e Youtube).

Como chega o Bahia

O Esquedrão de Aço bateu na trave na última temporada ao perder a decisão para o Vitória e agora quer voltar a levantar a taça do Estadual, assim como em 2023. Aliás, seu último título foi justamente em cima do Jacuipense, com o placar de 4 a 1 no agregado. Na primeira fase desta edição, o Bahia venceu cinco jogos, empatou três vezes e perdeu um duelo. Assim, terminou na terceira posição, com 18 pontos.

Para a primeira partida da semifinal, o técnico Rogério Ceni não tem jogadores no departamento médico e também não conta com ausências por suspensões. Porém, o treinador pode poupar seus principais jogadores visando o confronto contra o Boston River, na quinta-feira (6), pela Terceira Rodada da Libertadores.

Como chega o Jacuipense

O Leão do Sisal está invicto no Campeonato Baiano até o momento. Com cinco vitórias e quatro empates, fez a segunda melhor campanha entre todas as equipes na primeira fase, com 19 pontos conquistados.

Para o confronto, o técnico Rodrigo Ribeiro não tem dor de cabeça até o momento com ausências e, assim, deve manter sua base titular. A ideia é fazer um jogo competitivo na ida, para levar o placar em aberto e tentar definir em casa.

BAHIA x JACUIPENSE

Semifinal do Campeonato Baiano – jogo de ida

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e horário: 1/3/2024 (sábado), às 16h (de Brasília)

BAHIA: Danilo Fernandes; Santiago Arias, Fredi (Kanu), David Duarte e Rezende (Zé Guilherme); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Michel Araujo (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

JACUIPENSE: Marcelo; Vicente Ferreira, Everson, Railon e Alex Cazumba; Guilherme Rend, Borges e Alison; Flavinho, William e Caíque. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Árbitro: José Reis de Jesus Júnior

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Patrícia dos Reis do Nascimento

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Onde assistir: TVE (canal aberto e Youtube)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.