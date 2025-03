Corinthians alinha detalhes e acerta venda de joia para o Chelsea; saiba valores

O Corinthians acertou a venda de uma de suas grandes joias da base para o Chelsea, da Inglaterra. Trata-se do lateral-esquerdo Denner, de 17 anos. O clube inglês subiu a proposta e vai pagar 10 milhões de euros (R$ 61,1 milhões) fixos ao Timão, que tem vínculo com o garoto até março de 2027.

A operação também deve render bônus de 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) em caso de cumprimentos de metas antes da transferência. Além disso, o clube brasileiro terá percentual de lucro em uma eventual venda futura. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande

A oferta inicial, feita pelos Blues em janeiro deste ano, foi de 8 milhões de euros (R$ 48,8 milhões), como havia confirmado o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

Embora ainda não tenha defendido o profissional do Timão, Denner ganhou visibilidade internacional na campanha que resultou no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Autor de um dos gols na final, o lateral já defendeu as seleções de base.