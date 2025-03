Veja como foi o desfile da Botafogo Samba Clube na Série Ouro

A estreia da Botafogo Samba Clube no Sambódromo da Marques de Sapucaí, nesta sexta-feira, 28/2, foi correta. A escola presentou como enredo “Uma Gloriosa História em Preto e Branco”, contando a história do clube. Foi a primeira a desfilar na Série Ouro do Carnaval carioca, último degrau para a elite. E teve presença ilustre: John Textor, que passou pela avenida com a camisa da diretoria.

Apesar da inexperiência em um grupo mais grandioso, se cercou para fazer bonito. Apostou em um samba-enredo de letra fácil e animada, o que ajudou na evolução sem percalços dos cerca de mil componentes. Além disso, contou com a segurança de ter um dos mais renomados puxadores do Rio: Emerson Dias (ex-Grande Rio e Salgueiro),que levou com segurança o desfile. Enfim, tinha um dos principais carnavalescos da nova geração, Alex de Souza (ex-Império Serrano), que substituiu o humorista Marcelo Adnet, que assinou o carnaval nos aanos anteriores e hoje é um de seus vice-presidentes.

O desfile

Assim, a Botafogo tenta cumprir o seu objetivo: lutar para não cair de divisão. Mas a escola enfrentou problemas: dois de seus carros alegóricos deram dor de cabeça. O abre-alas, que era um carro duplo, teimava em desacoplar (isso faz a escola perder pontos). Já no seu principal carro, houve um princípio de curto-circuito na entrada da pista. Enfim, as fantasias deixaram a desejar, o que certamente fará a escola perder décimos que irradiarão para outros quesitos.

Como destaque o bonito carro que fechou o desfile, com uma replica do Manequinho e as taças da Libertadores e do Brasileiro. Aliás, Emerson Dias cantou com uma fantasia de Manequinho e que “fazia xixi” quando acionava um dispositivo.

O refrão do samba: “E bota fogo na avenida, incendeia!/ Sangue alvinegro na veia, sangue alvinegro na veia./Meu sentimento não consigo descrever!/ Sou Botafogo até morrer!”

Como a Botafogo Samba Clube chegou à Série Ouro

Fundada em 2018, a Botafogo Samba Clube teve uma ascensão fulminante. Foi campeã do grupo de Avaliação em 2019, ficou em 10º lugar na Terceirona em 2020, quando desfilou sob um dilúvio, com o tema “João Saldanha” e o comediante Marcelo Adnet como carnavalesco. Adnet seguiu como carnavalesco em 2022 (em 2021 não houve desfile por causa da Covid) e 2023, quando ficou em 4º lugar, subindo para a Série Prata (Segunda Divisão). Adnet também assinou o desfile de 2024. A escola foi campeã do segundo dia de desfiles da Série Prata, com apenas 0,2 décimos de vantagem sobre outra escola ligada ao futebol, a Fla Maguaça. A Botafogo entrou com o status de ser a primeira escola de samba ligada a um clube de futebol.

O desfile teve um atraso de quase uma hora. Mas a Botafogo não teve culpa. Os organizadores, ao observarem que os foliões que pagaram ingressos no setor 5 não conseguiam entrar por causa de uma pane, resilveu adiaro inpicio das apresentações.

Raio X da Série Ouro

Vale citar que a Série Ouro conta com 16 escolas, sendo que a campeã sobe de divisão e as duas últimas caem. Porém, apenas 13 escolas estarão na disputa. Afinal, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu perderam grande parte de suas fantasias em um incêndio na fábrica contratada, ocorrido há duas semanas. Assim, desfilarão como “Hors Concours”.

